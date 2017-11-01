«Частный бизнес откроет новый этап торговых отношений России и КНР»

Москва, , 18:30 — REGNUM Главным драйвером роста товарооборота между Россией и Китаем на ближайшие годы станет развитие частных инвестиций между обеими странами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Монкевич, комментируя подписанные в Пекине соглашения о сотрудничестве между Россией и Китаем.

«Соглашения в сфере сотрудничества по госпроектам в области космоса или энергетики, безусловно, будут способствовать развитию двусторонних отношений. Однако основной потенциал сотрудничества России и Китая заключается в развитии частных инвестиций», — заявил Монкевич.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время фиксируется рост торгового оборота между Россией и Китаем. Так, по итогам января-августа объём взаимной торговли в денежном выражении увеличился более чем на 35%. При этом КНР для РФ является ключевым партнёром — его доля в общем торговом обороте увеличивается и достигла почти 15%.

По его словам, Китаю сегодня очень интересны инвестиции в российские проекты, поскольку «уровень зарплат в России в среднем ниже, чем в Китае, а качество человеческого капитала выше». В свою очередь, для российских игроков интересен китайский потребительский рынок.

«Благодаря глобальным конкурентным преимуществам России мы видим перспективы для создания совместных российско-азиатских предприятий с выходом на IPO в Гонконге, Шанхае и Москве. А сбыт такой продукции может идти в Китай и способствовать наращиванию торгового оборота между нашими странами», — пояснил эксперт.

Однако несмотря на то, что показатели внешней торговли выглядят весьма оптимистично, потенциал в отношениях между странами реализован далеко не полностью, убеждён Манкович.

«Например, показатель торгового оборота в 100 млрд долларов — который прогнозировался ещё три года назад, так и не достигнут. Хотя, учитывая осложнения в отношениях между Россией и странами Запада, все предпосылки для стремительного роста объема торговли именно с КНР были. Очевидно, что определенные сложности во взаимоотношениях двух стран всё же присутствуют», — указал эксперт.

«С китайской стороны, например, это жёсткие условия госрегулирования рынков, куда достаточно сложно попасть иностранным игрокам. С российской стороны — это сложности и затягивание сроков реализации проектов, как, например, проблемы с ВСМ (высокоскоростной магистралью между Москвой и Казанью — прим. ИА REGNUM ), где должны были присутствовать и китайские инвестиции», — пояснил президент Русско-Азиатского Сюза промышленников и предпринимателей.

Между тем, согласно экспертным оценкам, создание благоприятных условий для роста частных инвестиций между Китаем и Россией «позволит вывести отношения РФ и КНР на новый уровень и достичь плановых показателей по торговому обороту в 200 млрд долларов к 2020 году», указал Монкевич.

Отметим, что 1 ноября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и его китайский коллега Ли Кэцян подписали в Пекине пакет соглашений о сотрудничестве между Россией и Китаем, который касается взаимодействия в изучении космоса, в нефтегазовой и атомной промышленности, а также в сфере инвестиций и транспорта.