Назарбаев: «Rothschild & Co» консультируют нацбанк Казахстана

Астана, , 18:16 — REGNUM Компания «Ротшильд» консультирует Национальный банк Казахстана, сказал президент страны Нурсултан Назарбаев на встрече с руководством компании «Rothschild & Co». Об этом сообщили 1 ноября в пресс-службе президента Казахстана.

Во встрече приняли участие Эрик де Ротшильд, Клаус Мангольд и Джованни Салветти.

Назарбаев сказал, что компания имеет большой международный авторитет и опыт с частными капиталовложениями.

«Этот опыт важен для нашей страны, поэтому вы сейчас консультируете Национальный Банк Казахстана», — сказал казахский лидер.

Председатель совета директоров компании Эрик де Ротшильд выразил восхищение развитием Казахстана. По его словам, благодаря работе Назарбаева страна будет развиваться самым лучшим образом.

«Меня впечатляет Ваш дальновидный подход, который позволил наметить тренды на диверсификацию экономики, развитие промышленности и отход от сырьевой экономики», — сказал Ротшильд.

Напомним, 1 ноября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаевпровел встречу и обсудил с Эриком де Ротшильдом вопросы привлечения инвестиций в Казахстан.

Отметим, компания «Rothschild & Co» является международной финансово-консультативной фирмой, которая принадлежит Ротшильдам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году президент БелоруссииАлександр Лукашенко предложил британской группе «Ротшильд» стать консультантом в приватизационном процессе в стране. Группа была назначена официальным консультантом правительства Белоруссии. В частности, компания приняла участие в приватизации Бобруйского машиностроительного завода.

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