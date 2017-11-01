Миллер: До конца 2017 года будут готовы 1340 км «Силы Сибири»

Москва, , 17:58 — REGNUM Российская государственная корпорация «Газпром» планирует построить более, 1,3 тыс. км газопровода «Сила Сибири» до конца 2017 года. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По словам Миллера, строительство идет полным ходом и построена уже половина трубопровода.

«На текущий момент пройден «экватор» — построено 1,12 тыс. км «Силы Сибири». Сварено в нитку 1,348 тыс. км трубы. По итогам года будет построено около 1,34 тыс. км газопровода», — сказал глава «Газпрома».

Также Миллер рассказал, что на данный момент в строительстве задействованы 15 тыс. человек при болнн чем 6 тыс. единицах техники. На стройплощадки завезено более 2 тыс. км труб большого диаметра.

Как сообщало ИА REGNUM, магистральный газопровод «Сила Сибири» строится для транспортировки российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — из Якутии. Совместный российско-китайский проект. Поставки голубого топлива в Китай по газопроводу планируются в 2019 г.

Общая протяженность «Силы Сибири» составит порядка 3 тыс. километров. В Китай газ пойдет с Чаядинского месторождения в Якутии и с Ковыктинского в Иркутской области. Существенная доля газопровода будет использована для поставок газа на внутренний российский рынок Дальнего Востока.