Денис Тагаев, , 09:00 — REGNUM

Классический вопрос — быть или не быть легальной торговле и с какой скоростью завоевывает «серый рынок» относительно новое направление подакцизной продукции — оборот пива и табак, — обсуждался в Екатеринбурге в рамках IX международного форума «Юридическая неделя на Урале». 4 октября здесь состоялся круглый стол «Защита прав добросовестных субъектов предпринимательской деятельности в сфере оборота подакцизной продукции: экономические, социальные и юридические аспекты противодействия незаконному обороту». В мероприятии приняли участие руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин, сотрудники аппаратов уполномоченных по защите прав предпринимателей ряда регионов России, руководители профильных министерств Свердловской области, Уральской оперативной таможни, прокуратуры и министерства внутренних дел, а также представители бизнеса и экспертного сообщества. Модератором круглого стола выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

О масштабе проблемы свидетельствуют данные последних исследований. Табачный рынок Российской Федерации регулярно исследуется ведущей мировой компанией в сфере маркетинговых измерений Nielsen. В третьем квартале 2017 года замеры показали: нелегальный оборот табачной продукции составил 4,5% от общего объема табачного рынка в России — это самый высокий уровень нелегальной торговли сигаретами за последнее время.

Наиболее тревожная ситуация в Уральском федеральном округе сложилась в Магнитогорске и Кургане. В Магнитогорске объем нелегального оборота продукции достиг 14,8%, увеличившись по сравнению с третьим кварталом 2016 г. более чем в 10 раз. В Кургане нелегальный оборот достиг 7,8%, рост за год более чем в 1,5 раза. На этом фоне 3,5%, зафиксированные в Екатеринбурге, выглядят относительно благополучно. Однако Магнитогорск и Курган относятся к городам с населением менее 500 тысяч человек. Среди же 15 крупнейших городов России Екатеринбург попал в пятерку самых проблемных городов по показателю нелегального оборота табачной продукции.

Представители пивоваренной отрасли отметили, что несмотря на значительные меры, которые в последнее время предпринимаются Росалкогольрегулированием для наведения порядка на рынке алкоголя, ситуация также начинает вызывать беспокойство. В различных СМИ то и дело появляются новости о случаях уклонения некоторыми производителями пива от выплаты акцизов в бюджет РФ. Рост безналогового сегмента приводит к снижению конкурентоспособности добросовестных производителей и поступлений в бюджет. Меры по ужесточению регулирования оказывают влияние исключительно на участников рынка, действующих в правовом поле. Сдерживает пока рост нелегального рынка пива только сложность и дороговизна технологического процесса. По этой же причине на пивоваренном рынке не найти суррогатов. Тем не менее, производить и продавать пиво, с которого не уплачен акциз, становится все «удобней и выгоднее». Официальных данных, оценивающих размер проблемы в отношении продукции пивоварения, пока нет. По разным оценкам, нелегальный рынок может составлять не менее 5−12% в зависимости от региона. При этом, потери бюджета от невыплаченного акциза могут достигать более 22 млрд рублей в год.

Председатель правления Свердловского областного союза потребительских обществ Елена Шанина поделилась статистикой последнего года работы сельских объектов торговли: «Потребительская кооперация Свердловской области, а это порядка 680 торговых объектов в сельской местности потеряла по итогам 2016 года 90 миллионов рублей, реализация табачной продукции снизилась на 10 процентов».

Потери от распространения незаконной торговли подакцизной продукцией несет не только легальный бизнес. Еще больший ущерб наносится государству и обществу. Модератор круглого стола Елена Артюх определила векторы негативного воздействия нелегального оборота подакцизной продукции: «В первую очередь, это повсеместное нарушение закона, отражающееся на общем уровне правопорядка. Необходимо также отметить снижение поступления налоговых и иных платежей, выливающееся в многомиллиардные потери бюджетов различного уровня и внебюджетных фондов. Фактически создается угроза экономической безопасности, при этом никто из органов власти муниципального и регионального уровня не ведет подсчета ущерба от широкого распространения незаконной деятельности. Важный момент — это потеря эффекта от принятых в последние годы мер по охране здоровья, поскольку через сформировавшиеся теневые каналы сбыта к потребителю может попасть крайне опасная для здоровья и жизни продукция».

Незаконная реализация подакцизных товаров способствует развитию «серого» рынка со всеми вытекающими последствиями: ростом организованной преступности, возрождением и криминализацией нелегальных каналов производства и сбыта, сокращением легальных рабочих мест, структурному дисбалансу экономики из-за критического сокращения законопослушного малого и среднего бизнеса.

«Нелегальные продавцы решили для себя самую трудную задачу — зашли на рынок. Ведь в условиях запрета на открытую выкладку табачной продукции, запрета на рекламу сделать это непросто. Теперь во многих территориях курильщики знают конкретные марки, реализующиеся незаконно, места их продаж. Сформирован устойчивый рынок», — описывает позиции теневиков директор юридического департамента и комплаенс АО «ТК «МЕГАПОЛИС», член экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции на рынке табачной продукции Алексей Андронов: «Если ничего не менять, они продолжат отбирать рынок у законопослушного ритейла».

В условиях практически свободного ввоза такой продукции на территорию страны решить эту проблему можно только через конфискацию этих грандиозных объемов. Недавно издание «Деловой Петербург» подсчитало, что через петербургский рынок «Апраксин двор» реализуется около 4 тысяч коробок нелегальных сигарет в месяц, в каждой из которых 50 блоков сигарет. Такой объем просто не может оставаться незаметным для проверяющих органов.

В этой связи показателен опыт челябинской региональной общественной правозащитной организации «Народный контроль». Получив жалобы от жителей Челябинска и соседнего с ним города-спутника Копейска на конкретные точки, «Народный контроль» заинтересовался проблемой. Посещения торговых объектов в большинстве своем подтвердили: нелегальная табачная продукция продается в повседневном режиме, а в некоторых точках даже открыто выложена на витрине или же рекламируется. Судя по ответам на обращения в адрес прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора, муниципальных органов власти, практически во всех случаях полиция так и не смогла обнаружить нелегальную продукцию.

Аналогичные результаты оказались и у жалоб, направленных Свердловским областным союзом потребительских обществ. «Мы передали информацию в виде надлежаще оформленных заявлений по 32 точкам. В итоге что-то выявлено только по двум адресам», — рассказали представители общества.

«С одной стороны, ряд предпринимателей, попавших в сферу внимания общественников, вернулись в поле законной деятельности. С другой, как раз самые вредоносные объекты продолжают работать. Такие точки даже после визитов полиций и проведения изъятий очень быстро возобновляют работу. Разовые проверки снимают проблему там, где подобный бизнес еще не укоренился. Бизнесмен видит, что реакция надзорных органов не заставила себя ждать и прекращает незаконную деятельность», — размышляет руководитель «Народного контроля» Евгений Медведев.

Так или иначе, объем изъятий «уклоняющихся от налогов» табачных изделий по Челябинский области в последние два месяца существенно вырос. Но, как отметил Евгений Медведев, говорить о сломе тенденции пока не приходится. Наоборот, в силу смещения потребительского спроса в сторону самой дешевой продукции, низкого риска быть пойманным и мягких наказаний, все больше предпринимателей готовы пустить на свои прилавки табачные изделия, с которых не был уплачен акциз в российский бюджет. Это не может не тревожить. Для исправления запущенной ситуации, подобных той, что, сложилась в Курганской области и в таких городах Челябинской области как Копейск, Троицк и Магнитогорск, нужно проводить регулярные рейды. Десять лет назад именно так во многих российских городах была побеждена незаконная уличная торговля, когда граждане приторговывали семечками и теми же сигаретами.

Торговать незаконной продукцией должно стать невыгодно. Основные усилия должны быть направлены на создание таких условий. Не случайно название круглый стол начиналось со слов «защита прав добросовестных субъектов предпринимательской деятельности». Защита честного предпринимателя предполагает неотвратимость наказания для нарушителей.

Интересен опыт ряда регионов, где власть поощряет помощь населения в деле выявления точек реализации нелегальной продукции. Так, в Татарстане с 2015 года действует государственная информационная система «Народный контроль». Любой житель республики может сообщить достоверную информацию о фактах нарушений законодательства на алкогольном рынке республики, и если его информация подтверждается, он получает вознаграждение. Надо сказать, что регион одновременно является лидером по производству водочной продукции, и в то же время у него самые низкие показатели по отравлениям суррогатами.

Путем привлечения к выявлению противозаконных точек сбыта алкоголя пошли в этом году и в Самарской области. Там к деятельности в этом направлении привлекаются Общественные советы микрорайонов.

«В Челябинской области по мере усиления внимания власти к проблеме, начинают происходить положительные сдвиги в работе надзорных и правоохранительных органов», — рассказал Евгений Медведев.

Результат появляется только тогда, когда региональная или федеральная власти начинают уделять проблеме системное внимание. Это наглядно показывает события с массовым отравлением в Иркутске. После ряда решений, принятых на федеральном уровне, количество закрытых подпольных производств и ликвидированных складов выросло в разы. Существенно выросли риски для нарушителей. Но давление на нарушителей не должно ослабевать, так как спрос на дешевый алкоголь продолжает генерировать предложение.

Разница в географическом положении и в уровне благосостояния населения между регионами оказывает существенное влияние. Вероятно, в Свердловской и Тюменской областях несколько проще контролировать ситуацию, чем в той же Курганской области, где и уровень жизни ниже, и имеется протяженная граница с Казахстаном. Тем не менее, имеет значение общее качество работы правоохранительных и надзорных органов, действия региональных комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Так, разбор ситуации на рынке табачной продукции в Свердловской области был проведен еще в марте, а в Курганской области подобное мероприятие еще пока в планах.

Представители бизнеса совместно с сотрудниками прокуратуры, управления экономической безопасности и управления организации деятельности участковых Главного управления МВД России по Свердловской области пришли к выводу о необходимости совершенствования правоприменительной практики в данной сфере.

«Для того, чтобы остановить рост рынка нелегальной табачной продукции в России и обеспечить устойчивые налоговые поступления в государственный бюджет, необходимы комплексные меры: предсказуемая и взвешенная налоговая политика государства, гармонизация акцизных ставок на сигареты в Евразийском экономическом союзе, повышение эффективности правоприменительной практики, расширение полномочий органов полиции в области выявления правонарушений в сфере оборота немаркированной продукции», — отметила управляющий по корпоративным вопросам региона ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Анна Бушлякова.

«Нужно достичь другого уровня координации между различными ведомствами», — считает заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Светлана Островская.

Участники встречи выразили надежду, что предложения, высказанные на круглом столе и направленные в виде резолюции в региональные и федеральные органы власти, будут услышаны. По их мнению, у региональных комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции должны появиться планы работы по предотвращению роста теневого оборота в отношении рынков пива и табака. Кроме того, должен быть организован постоянный мониторинг в отношении незаконного производства и реализации подакцизной продукции. Нужна системная разъяснительная работа среди предпринимателей, работников торговли о мерах наказания, которые влечет за собой участие в обороте нелегальной продукции. Административные и уголовные меры наказания за правонарушения и преступления в области незаконного оборота продукции, как контрафактной, так и контрабандной, должны быть ужесточены. Необходимо вернуть полиции право составлять протоколы об административных правонарушениях в области производства и оборота алкогольной продукции и табачных изделий без маркировки.