Саратовский губернатор предложил сократить ему жалование

Саратов, , 17:09 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступил с инициативой о продлении сокращения ему заработной платы на 10% на 2018 год. Как сообщает ИА REGNUM, решение главы области распространяется на руководящий состав управленческого звена регионального правительства.

В региональный парламент внесен законопроект о сокращении жалования главы области и его команде. Он будет рассмотрен депутатским корпусом на ближайшем заседании, подтвердили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

«Подобная инициатива продолжает политику, направленную на оптимизацию бюджета, принятую на федеральном уровне», — отметили в облправительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на год продлил действие собственного указа о сохранении 10-процентного сокращения заработной платы главы государства.