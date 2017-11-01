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Саратовский губернатор предложил сократить ему жалование

Экономика

Саратовский губернатор последовал примеру президента России

Саратов, 1 ноября 2017, 17:09 — REGNUM  Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступил с инициативой о продлении сокращения ему заработной платы на 10% на 2018 год. Как сообщает ИА REGNUM, решение главы области распространяется на руководящий состав управленческого звена регионального правительства.

В региональный парламент внесен законопроект о сокращении жалования главы области и его команде. Он будет рассмотрен депутатским корпусом на ближайшем заседании, подтвердили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

«Подобная инициатива продолжает политику, направленную на оптимизацию бюджета, принятую на федеральном уровне», — отметили в облправительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на год продлил действие собственного указа о сохранении 10-процентного сокращения заработной платы главы государства.

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