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Птицын: «Одним окном» при импорте техники могут воспользоваться мошенники

Экономика

Список техники, подпадающей под определение РЭС и ВЧУ, достаточно обширен и неоднороден, опасается эксперт

Москва, 1 ноября 2017, 16:51 — REGNUM  Эксперты видят риски в принятии закона, предполагающего упрощение импорта в Россию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (РЭС и ВЧУ), передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает, что РЭС и ВЧУ гражданского назначения ввозятся без получения дополнительного заключения (согласования) в случае соответствия их наименования, типа, модели и технических характеристик наименованию, типу, модели и техническим характеристикам РЭС и ВЧУ гражданского назначения, включенным в реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, разрешенных для ввоза на территорию РФ.

По мнению эксперта ИА REGNUM в области информационных технологий Николая Птицына, с одной стороны, внесенный законопроект действительно позволит облегчить импорт РЭС и ВЧУ в Россию, но с другой стороны, новая система, используемая без чётко прописанных параметров, необходимых для провоза в рамках «одного окна», позволит мошенникам находить дополнительные лазейки в законодательстве.

«Поэтому я считаю, что необходимо детально проработать проект закона именно с этой точки зрения, поскольку список техники, подпадающей под определение РЭС и ВЧУ, достаточно обширен и неоднороден. К примеру, в данный список попадают устройства, имеющие модуль Bluetooth, таким образом если не рассматривать дополнительные параметры самого устройства, то под одним заключением о соответствии можно провозить не только оригинальное устройство, но и его клоны, имеющие более дешёвые компоненты и разработанные зачастую без соблюдения необходимых стандартов», — пояснил Птицын.

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