На строительство домов в Саратове «наложен мораторий»

Саратов, , 16:54 — REGNUM Мэрия Саратова больше не выдает новые разрешения на строительство из-за поправок в Воздушном кодексе РФ и других федеральных законодательных актах. Как сообщает ИА REGNUM, на совещании в региональном парламенте принято решение провести консультации по этому вопросу с Государственной думой.

В Саратове находится гражданский аэродром, рядом с городом расположены военный аэродром (в Энгельсе) и аэродром ДОСААФ, которые находятся в ведении Минобороны РФ. Как пояснил председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики областной думы Александр Санинский теперь разрешение на строительство объектов может быть выдано только при наличии положительного заключения регионального управления Роспотребнадзора.

«В связи со вступлением в силу изменений в ряд законодательных актов Российской Федерации, в том числе — Воздушный кодекс РФ возникли проблемы с выдачей разрешений на строительство в Саратове и Энгельсе», — констатировал он.

По данным мэрии, новые разрешения больше не выдаются, администрации могут только продлить выданные ранее разрешения или, если вводятся в эксплуатацию готовые объекты.

Депутат Леонид Писной заявил, что на сегодняшний день, фактически «наложен мораторий» на выдачу разрешений на строительство на территории Саратова и Энгельса.

«Более того, — напомнил депутат, — в ближайшее время вступят в силу положения закона о долевом строительстве в части ужесточения требования к застройщикам, начнет действовать принцип «один объект — одно разрешение». Это, в первую очередь, скажется на проблемных домах. Мы должны понять, что нужно сделать для исправления ситуации».

По словам начальника отдела надзора по коммунальной гигиене регионального Роспотребнадзора Татьяны Долматовой, прежде чем делать выводы о размещении объектов в границах приаэродромной территории, полос воздушных подходов или санитарной защитной зоны, необходимо, чтобы эти границы были определены на картах-схемах Росавиации.

«На сегодняшний день этого не сделано. Соответственно, представители Роспотребнадзора не могут делать выводы о соответствии или несоответствии размещения планируемых к строительству объектов санитарным нормам и правилам», — сказала она.

Заместитель министра строительства и ЖКХ области — Марина Лобанова уточнила, что ее ведомство определило и согласовало границы полос воздушных подходов. Она отметила, что документы отправлены в Росавиацию, которая должна их утвердить.

Сложнее обстоят дела с определением границ санитарных защитных зон владельцев аэропортов. По информации представителей аэропорта «Саратовские авиалинии», заключен договор на разработку проекта санитарной защитной зоны, который предположительно будет готов в начале декабря. Аэродром ДОСААФ и военный аэродром в Энгельсе начнут эту работу только после приказа Минобороны.

«Видимо, у нас есть только один выход: законодательная инициатива. Только в самом оптимальном случае на это уйдет полтора месяца», — резюмировал Писной.

Подводя итоги совещания, Санинский отметил, что это общероссийская проблема. Выдача разрешений не производится в Ростове, Пензе и некоторых других городах, поэтому депутаты намерены обратиться за консультацией в Госдуму.

«Таким образом, этот вопрос можно решить быстрее», — полагает Санинский.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне этого года Совет Федерации одобрил поправки в Воздушный кодекс РФ, которые регламентировали аэропортам еще раз разработать проекты приаэродромных территорий. Владельцы построенных там зданий получат право на денежную компенсацию за счет аэропорта. Причем, жители домов, которым мешает шум самолета, также могут потребовать компенсацию от аэропорта.

Отметим, что после сдачи строящегося аэропортового комплекса возле села Сабуровка под Саратовом, аэропорт «Саратовских авиалиний» будет закрыт. Земля, на которой он находится, вызывает огромный интерес у саратовской элиты. На сегодняшний день известно, что там будут строиться жилые дома.