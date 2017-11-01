Липецкий губернатор раскрыл секреты привлечения инвесторов

Липецк, , 16:21 — REGNUM Липецкая область привлекательна для инвесторов благодаря отсутствию коррупции, умению оперативно решать проблемы, а также «открытостью всех» дверей для инвесторов. Об этом глава администрации Липецкой области Олег Королев рассказал на встрече с участниками международной инвестиционной конференции, которая открылась 1 ноября в Липецке.

На конференцию собрались представители бизнес-сообщества и представители СМИ. Олег Королев рассказал гостям о развитии региона и работе по привлечению инвестиций.

«Создание благоприятного инвестиционного климата — комплексный процесс, требующий грамотного управления и слаженной работы всех структур. Если обеспечен высокий уровень инвестиционной привлекательности с отсутствием коррупции, с уважительным отношением к самому процессу инвестирования, к его важности, если создана обстановка открытости всех дверей для каждого, кто желает войти с инвестициями в регион, если есть умение оперативно решать возникающие вопросы, умение удержать ситуацию в постоянстве своем с точки зрения преемственности формирования инвестиционной привлекательности, то инвестиции пойдут», — сказал Олег Королев.

Глава региона также отметил, что привлечение инвестиций положительно сказывается на комплексном развитии территорий, на формировании производственных отношений, развитии культуры, туризма, а также повышает качество жизни населения Липецкой области.

По данным обладминистрации, за последние пять лет общий объем инвестиций в экономику области составил 550 миллиардов рублей, увеличившись с 93 миллиардов в 2012 году почти до 128 миллиардов в 2016-м.

За девять месяцев 2017 года объем инвестиций превысил 100 миллиардов рублей. За последние 12 лет в регионе заработало 117 новых современных крупных и средних производств. Только в 2017 году было запущено семь предприятий с заявленным объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей, на них создано около двух тысяч новых рабочих мест. До конца 2017 года в регионе планируется открытие еще трех крупных предприятий.

Работа уникальной трехуровневой системы привлечения инвестиций, которая способствует созданию благоприятного инвестиционного климата, помогает региону занимать высокие места в российских и зарубежных рейтингах инвестиционной привлекательности.

В ходе конференции глава региона Олег Королев ответил на вопросы о развитии производственных отношений, реконструкции международного аэропорта «Липецк» и планах по развитию туристической отрасли. Инвестиционная конференция продолжилась пресс-туром в Елец и Задонск.