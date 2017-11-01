Тамбовский губернатор стал дипломантом престижной премии «Экономист года»

Тамбов, , 16:02 — REGNUM Об этом было объявлено на заседание жюри премии «Экономист года» накануне в Москве. Был отмечен значительный вклад главы региона в повышение эффективности социально-экономического развития Тамбовщины и качества жизни населения.

Премия «Экономист года» — главная награда для российского экономического сообщества, которая приурочена к профессиональному празднику, Дню экономиста. Наряду с престижными профессиональными наградами России «Юрист года», «Учитель года» эта премия является признанием профессиональных заслуг перед обществом и государством.

Высокая награда присуждается за значительный вклад в экономическую науку, социально-экономическое развитие страны, укрепление могущества Российской Федерации; общественное признание заслуг, социально-значимую деятельность в области экономики, вклад в развитие институтов гражданского общества страны и эффективную просветительскую деятельность.

Всего на соискание премии было выдвинуто 132 кандидата. Среди них специалисты-практики, ученые, эксперты, государственные и общественные деятели, преподаватели. Экспертный совет определил 30 номинантов премии. Жюри премии по представлению Экспертного совета рассмотрело и утвердило четырех дипломантов премии. За большие успехи в повышении эффективности социально-экономического развития Тамбовской области и качества жизни населения в их число вошел и глава администрации Тамбовской области, доктор экономических наук, профессор Александр Никитин.

Премия «Экономист года» учреждена Вольным экономическим обществом России. Эта общественная организация объединяет под своей эгидой свыше 300 представителей интеллектуальной элиты России: видных учёных, государственных деятелей, политиков, литераторов, предпринимателей, которые активно участвуют в жизни страны. В 2015 году глава Тамбовской области Александр Никитин был избран членом правления этой авторитетной организации. Президент Вольного экономического общества России Гавриил Попов отметил талант и работоспособность тамбовского губернатора, его авторитет и богатейший опыт, которые способствуют дальнейшему процветанию организации и экономики страны.

Награждение премией «Экономист года» состоится 11 ноября в Государственном Кремлевском дворце.