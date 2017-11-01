Госдуме предложили упростить импорт GPS-навигаторов и смартфонов

Москва, , 16:00 — REGNUM Законопроект, упрощающий импорт в РФ радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (РЭС и ВЧУ), внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Людмилой Боковой, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Речь идет, в частности, о смартфонах, радиостанциях, gps-навигаторах, домашних радиотелефонах, слуховых аппаратах, беспроводных микрофонах, детских игрушках на беспроводном управлении.

Сейчас при ввозе РЭС и ВЧУ заявитель до обращения в Минпромторг России для получения лицензии на импорт товаров обязан обратиться в Роскомнадзор для согласования заявления на получение лицензии на импорт товаров для ввоза РЭС и ВЧУ, что увеличивает срок получения необходимых разрешительных документов.

По мнению сенаторов, это требование «является избыточным, создает дополнительные административные барьеры и увеличивает нагрузку на бизнес».

Законопроект предусматривает, что РЭС и ВЧУ гражданского назначения ввозятся без получения дополнительного заключения (согласования) в случае соответствия их наименования, типа, модели и технических характеристик наименованию, типу, модели и техническим характеристикам РЭС и ВЧУ гражданского назначения, включенным в реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, разрешенных для ввоза на территорию РФ.

Получение заключений о соответствии технических характеристик, ввозимых РЭС и ВЧУ гражданского назначения техническим характеристикам и условиям использования, утвержденным решениями государственной комиссии по радиочастотам, будет необходимо только для включения сведений о РЭС и ВЧУ в Реестр.

Полномочия по проверке соответствие технических характеристик, ввозимых РЭС и ВЧУ требованиям решений ГКРЧ возложены на радиочастотную службу, в состав которой входят предприятия, обладающие материальной базой и ресурсами на территории каждого субъекта РФ. При повторном ввозе аналогичного РЭС и ВЧУ и его наличии в Реестре дополнительная проверка проводиться не будет. Таким образом, заявителю будет обеспечена возможность получения лицензии на импорт товара в рамках «одного окна».