Нефть держит себя в рамках

Москва, , 15:54 — REGNUM Вблизи уровня $62 за баррель вероятна фиксация прибыли на рынке нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко. 1 ноября стоимость нефти марки Brent поднялась до уровня $61,50 за баррель.

«Октябрь был закрыт очень позитивно, цены преодолели годовые пики, закрепившись выше уровня $60 за баррель на ожиданиях пролонгации соглашения о сокращении добычи со стороны Саудовской Аравии и России. В течение первых трех кварталов 2017 года уровень соблюдения квот был близок к 90%», — отметила эксперт.

Сегодня нефтяные фьючерсы также демонстрируют положительную динамику после опубликованной накануне статистике по запасам от API. На динамику цен на черное золото сегодня также окажут публикация данных от министерства энергетики США, итоги которого будут опубликованы в 21:00 по мск. Четверо из шестиопрошенных аналитиков Bloomberg ожидают снижения запасов нефти более чем на 2 млн баррелей.

«Констатация данного факта, может привести к фиксации прибыли по «длинным» позициям, ведь рынок уже учел эти цифры. Для установления новых пиков по нефти нужно более значительное падение запасов», — считает Игнатенко.

Но уже под занавес дня игроки переключат свое внимание на итоги ноябрьского заседания ФРС США. Маловероятно, что американский регулятор сегодня станет менять параметры ДКП, ведь уже 2 ноября Дональд Трамп обещал назвать имя будущего главы ФРС, который сменит Джанет Йеллен на этом посту.

«Пока же нефтяные котировки сохраняют рамки четырехмесячного тренда на повышение, можно ожидать стремления цен к уровню в $62 за баррель, где расположена верхняя граница этого канала. Однако существенно выше этих значений у нефти нет оснований подниматься», — полагает эксперт.

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