Предложенное ФАС решение проблемы дефицита вагонов вызвало вопросы

Москва, , 15:45 — REGNUM Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев предложил решить проблему дефицита вагонов, о которой регулярно сообщается в СМИ, путём закупки вагонного парка РЖД для пикового спроса. Как полагает автор отраслевого портала «Вгудок» Александр Рубцов, комментарий которого публикуют «Новости-РФ», «идея эта чревата несколькими довольно пессимистичными обстоятельствами. Во-первых, как «экономический прокурор» г-н Артемьев просто обязан выступать за исполнение федерального закона «О защите конкуренции», при этом он, по сути, предложил повернуть вспять реформу железнодорожной отрасли. Во-вторых, уже как «экономический регулировщик» антимонополист не может не осознавать, что в условиях наличия парка у дочки монополии — ФГК — дополнительное увеличение лишь приведёт к доминированию холдинга РЖД на рынке».

Как предполагает эксперт, расширение вагонного парка РЖД не вполне соответствует интересам самой монополии. Александр Рубцов напоминает про сознательное занижение ставки за пользование вагоном до 800 руб. в сутки, которое ФАС называет «экономически обоснованным», при том, что уже порядка 6 лет только лизинговые платежи за вагоны ценой более 2 млн рублей превышают 1200−1600 руб. в сутки. Кроме того, в недавней истории РЖД предпринималось уже три неудачные попытки обособления части вагонного парка под эгидой корпорации, в виде своеобразного рудимента бывшего «инвентаря». И все три попытки приносили убытки истинным владельцам этих вагонов. «Теперь же парк подразумевается не просто «занять», а купить для РЖД, причём, что называется, «про запас», а значит, убыточность запрограммирована заранее», — считает Рубцов.

Между тем проблема дефицита вагонного парка представляется ему надуманной. «Если в годы советской экономики на сети МПС СССР в 144 тыс. км насчитывалось порядка 900 000 грузовых вагонов, то в наше время на сети в 85,3 тыс. км этих вагонов далеко за миллион. Ряд экспертов полагает, что если продолжать наращивать парк выше списания, то сеть может встать. Более того, ещё лет десять назад высказывалось мнение, что если собрать все российские грузы вместе и погрузить их в один состав из всех вагонов сети РЖД, то вагонов в нём непременно окажется больше, чем надо», — полагает автор портала «Вгудок».

Александр Рубцов напоминает, что попеременный процесс дефицита то грузов, то вагонов, повторяется не первый год: «То, что в 2017 году «случится» небывалый урожай зерна, было известно давно. Равно как и о грядущем «неожиданном» дефиците вагонов. Равно как и о том, что зимой вновь будет наблюдаться «низкий рост» грузовой базы. Однако есть одно обстоятельство, на которое уже десятилетие нет-нет, да и указывают эксперты. Сегодня диспетчеризация не приспособлена реагировать на волатильность конъюнктуры. Она рассчитана на плановое хозяйство, которого уже давно нет, а перестраивать, переналаживать систему под управление теперь уже частными вагонопотоками монополия отнюдь не стремится. Или не может. И продолжает мыслить критериями социалистической экономики, страдающей под «звериным оскалом» капитализма. И критерии эти, кажется, заразны. По крайней мере, судя по социалистическим инициативам ФАС».