Среда, 1 Ноября 2017 года
16:26:15 МСК

Рубль игнорирует высокие цены на нефть

Экономика

Российская валюта всё больше зависит от притока иностранного капитала, заявил эксперт

Рубль игнорирует высокие цены на нефть
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 1 ноября 2017, 15:44 — REGNUM  В начале торговой недели нефть остается на максимумах 2017 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин. 1 ноября с утра в декабрьские контракты на поставку нефти марки Brent, торгуется на уровне $61,20 за баррель.

«Поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания сохранения странами ОПЕК+ ограничений на добычу после первого квартала 2018 года», — полагает эксперт.

Однако рубль продолжает игнорировать высокие цены на нефть, закрепившись выше отметки 58 рублей за доллар США. Давление на рубль в значительной мере оказывают иностранные инвесторы, которые фиксируют свою прибыль и выводят средства из российских активов.

«На фоне расширения санкций против России, рубль всё меньше зависит от колебаний нефтяных котировок и всё больше от притока иностранного капитала на рынок российских государственных облигаций (ОФЗ)», — отметил Дядин.

2 ноября состоится заседание ФРС США, на котором будет рассматриваться вопрос о повышении процентной ставки. 3ноября выходят данные по рынку труда в США.

«Вероятнее всего эти новости укрепят доллар по отношению к основным мировым валютам, в том числе и к рублю. Ближайшей целью может выступать уровень в 59 рублей за американскую валюту», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль укрепляется с отставанием от нефти

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить