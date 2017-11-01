Рубль игнорирует высокие цены на нефть

Москва, , 15:44 — REGNUM В начале торговой недели нефть остается на максимумах 2017 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин. 1 ноября с утра в декабрьские контракты на поставку нефти марки Brent, торгуется на уровне $61,20 за баррель.

«Поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания сохранения странами ОПЕК+ ограничений на добычу после первого квартала 2018 года», — полагает эксперт.

Однако рубль продолжает игнорировать высокие цены на нефть, закрепившись выше отметки 58 рублей за доллар США. Давление на рубль в значительной мере оказывают иностранные инвесторы, которые фиксируют свою прибыль и выводят средства из российских активов.

«На фоне расширения санкций против России, рубль всё меньше зависит от колебаний нефтяных котировок и всё больше от притока иностранного капитала на рынок российских государственных облигаций (ОФЗ)», — отметил Дядин.

2 ноября состоится заседание ФРС США, на котором будет рассматриваться вопрос о повышении процентной ставки. 3ноября выходят данные по рынку труда в США.

«Вероятнее всего эти новости укрепят доллар по отношению к основным мировым валютам, в том числе и к рублю. Ближайшей целью может выступать уровень в 59 рублей за американскую валюту», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль укрепляется с отставанием от нефти