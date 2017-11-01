В Таджикистане стало проще заниматься предпринимательством

Душанбе, , 15:22 — REGNUM На пять позиций поднялся Таджикистан в рейтинге «Ведение бизнеса» (Doing Business), составленном и опубликованном Всемирным банком.

Согласно данным исследователей, в Таджикистане за прошедший год улучшился бизнес-климат благодаря проведению двух реформ. В результате в Таджикистане упростили процедуру создания предприятий, а также исключили одну из процедур для регистрации собственности.

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Предпринятые шаги позволили Таджикистану оказаться на 123-м месте из 190 стран мира, повысив свои позиции по пяти индикаторам: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, налогообложение, регистрация собственности и подключение к системе электроснабжения.

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Тем не менее по четырем индикаторам рейтинг страны упал, а именно в международной торговле, защите миноритарных инвесторов, по получению кредитов и по разрешению неплатежеспособности. Еще один индикатор остался неизменным — обеспечение исполнения контрактов.

Напомним, доклад Всемирного банка «Ведение бизнеса» публикуется ежегодно с 2003 года и показывает, насколько просто заниматься предпринимательством в той или иной стране. На данный момент рейтинг охватывает 190 государств.

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