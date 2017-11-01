Снова в антилидерах: Путин нелестно упомянул Волгоградскую область

Волгоград, , 15:02 — REGNUM Волгоградская область снова оказалась в центре внимания на федеральном уровне. Однако повод далеко не радужный. Регион был упомянут президентом РФ Владимиром Путиным при обсуждении закредитованности российских регионов и программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, передаёт ИА REGNUM 1 ноября.

Волгоградская область вошла в число субъектов РФ, где уровень коммерческих кредитов существенно превышает весь годовой доход. Таких, по словам главы российского государства, 11. Однако Волгоградский регион оказался аж в первой тройке антилидеров.

«Сегодня этот так называемый рыночный долг составляет почти половину госдолга субъектов РФ — более триллиона [рублей]. При этом у некоторых регионов он существенно превышает весь годовой доход, а ещё у 11 — половину собственных доходов. Это и Костромская область — 121%, Астраханская — 95%, Волгоградская — 77%, Кабардино-Балкария — 75%, Орловская — 66%», — отметил Владимир Путин.

При таком положении дел, добавил президент РФ, регионы «не смогут эффективно решать задачи развития, обеспечивать стандарты качества жизни граждан, проживающих на соответствующих территориях». Поэтому таким субъектам РФ «должен быть предоставлен целевой кредит из федерального бюджета на погашение части их рыночного долга».

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Финансовая поддержка из федерального центра может поступить в регион уже до конца 2017 года.

Между тем, по оценкам экспертов, регион в 2018 году ждёт тяжёлый финансовый год, Такие прогнозы как раз связаны с большим количеством коммерческих кредитов, которые набрала Волгоградская область для финансирования дефицита областной казны и/или погашение государственных долговых обязательств региона.

«Учитывая, что у нас задействовано большое количество коммерческих кредитов, по которым нужно расплачиваться, я думаю, что год будет сложный», — приводит портал «Блокнот» слова бывшего депутата региональной областной думы Натальи Латышевской.

По её словам, «сейчас идёт уклон на то, чтобы получать деньги в бюджет с населения. Будут находить возможность увеличивать налоги, в каких-то рамках могут увеличить НДФЛ».

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ уже поддержало предложение Волгоградской области и приняло решение о выделении региону бюджетного кредита в размере 15,756 млрд рублей. По предварительным подсчетам, это позволит сэкономить на обслуживании ранее взятых кредитов почти 3 млрд рублей.

Добавим, что накануне, 31 октября, в региональную облдуму был внесён проект закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», ранее одобренный на общественных слушаниях. Ожидается, что доходы и расходы в 2018 году составят 78,5 млрд рублей, в 2019 — 77,4 млрд рублей, в 2020 — 79,7 млрд рублей. Безвозмездные поступления в 2018 году планируются в объеме 18,5 млрд рублей.

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