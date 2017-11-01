Минфин Казахстана: дефицит бюджета снижен до 2,9%

Астана, , 14:53 — REGNUM На пленарном заседании нижней палаты парламента Казахстана министр финансов республики Бахыт Султанов представил поправки в госбюджет на 2017−2019 годы, передает 1 ноября МИА «Казинформ».

Глава министерства финансов сообщил, что проект закона о поправках в бюджет учитывает корректировки прогноза развития страны по итогам третьего квартала 2017 года.

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Как отметил министр, было предложено сократить расходы и дефицит бюджета на 14,1 млрд тенге (примерно 2,4 млрд руб).

С учетом данных изменений основные параметры текущего года следующие:

Поступления бюджета составят 9 691,5 млрд тенге (около 1,7 трлн руб), расходы запланированы в 11 177,4 млрд тенге (около 1,94 трлн руб). Дефицит бюджета будет снижен на 62,0 млрд тенге (10,8 млрд руб) и составит 2,9% к ВВП.

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Отмечается, что этот индикатор соответствует параметрам, принятым в рамках новой экономической политики на среднесрочный период.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по итогам девяти месяцев 2017 года средний уровень реальной заработной платы в Казахстане снизился на 2% по сравнению с уровнем оплаты труда за аналогичный период 2016 года.

Также напомним, по данным всемирного совета по золоту, рост золотого запаса в резервах Национального банка Казахстана продолжается уже на протяжении шести лет. Запас драгоценного металла сейчас составляет более 280 тонн.