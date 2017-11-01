Ростуризм намерен развивать систему «всё включено»

Москва, , 14:39 — REGNUM Россия будет развивать систему «всё включено». Важно создать в стране конкурентоспособный турпродукт, конкурирующий с зарубежными предложениями. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил глава Федеральное агентство по туризму Олег Сафонов, сообщили в Ростуризме.

Именно предложения all inclusive очень популярны у российских туристов. Покупая туры в такие отели они могут понимать, сколько денег они потратят на путешествие, и что больше дополнительных расходов им не понадобится, отметил Сафонов.

По его словам, решение об отмене или сохранении в Турции системы «всё включено» является внутренним делом турецких отельеров и туроператоров.

Как отмена системы «всё включено» повлияет на российский турпоток, не смог пояснить. Ведь окончательное решение по этому вопросу не принято.

«В России необходимо развивать систему all inclusive очень серьезным образом и распространять ее на другие территории нашей страны, тем самым повышая конкурентоспособность РФ», — сказал глава Ростуризма.

В настоящее время систему «все включено» пытаются внедрить в Краснодарском крае, к этому процессу подвключились туроператоры и отельеры.

«Санаторно-курортный комплекс России предоставляет востребованные и высококачественные услуги, что подтверждается оценками международных экспертов. Санатории и здравницы предлагают не только здоровый отдых, но также полноценное лечение высокого уровня по доступным ценам, и в этом залог их конкурентоспособности», — подчеркнул Сафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом отменить систему «все включено» в туристической системе Турции выступил глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен.

По мнению Паландокена, мера необходима для привлечения покупателей в магазины Турции, поддержки ремесленников и ознакомления туристов с культурой страны.

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Напомним, система «всё включено» включает в себя размещение в отеле, питание и экскурсионную программу. Это позволяет туристам практически не покидать территорию отеля.

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