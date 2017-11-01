Кабардино-Балкария потеряла 6 млрд рублей, закрыв алкогольные заводы

Нальчик, , 14:35 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин назвал Кабардино-Балкарию в числе субъектов РФ, долговые обязательства которой превышают половину годового дохода. Глава республики Юрий Коков призвал правительство региона найти выход из этого положения и вывести экономику Кабардино-Балкарии из долговой ямы, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе руководителя субъекта.

На встрече с членами кабинета министров Коков связал сложившуюся ситуацию с выпадением из бюджета республики доходов от алкогольных производств и призвал искать им замену, развивая промышленность, сельское хозяйство и туризм.

«Почему мы оказались в таком положении, известно. Копившиеся годами долговые обременения сегодня, как совершенно справедливо было сказано, не дают возможности эффективно решать задачи развития. Мы единственный в Российской Федерации субъект экономика и доходная часть бюджета которого на протяжении последних тридцати лет более чем на треть зависела от алкогольной отрасли», — отметил Коков, напомнив, что с февраля 2016 года деятельность практически всех предприятий данного профиля приостановлена.

По словам главы республики, в результате бюджет за год недополучил около 6 млрд рублей. Он признал, что Кабардино-Балкария оказалась из-за закрытия алкогольпроизводящих заводов в непростых экономических условиях.

«То, что руководство страны в исключительном порядке приняло решение о предоставлении целевого кредита из федерального бюджета на погашение части рыночного долга регионов — огромное подспорье», — признал Коков.

Он также подчеркнул, в настоящее время совместно с министерством финансов РФ ведется активная работа по замещению указанных кредитов бюджетными.

Напомним, 31 октября президент России Владимир Путин отметил, что у некоторых субъектов РФ на 1 октября 2017 года уровень коммерческой задолженности превысил весь годовой доход, у 11 субъектов этот уровень выше половины собственных доходов. В числе таких регионов была названа и Кабардино-Балкария, долговые обязательства которой составляют 75%.

Для таких регионов, как отметил Путин, необходимо принять меры для снижения объема коммерческой задолженности, чтобы такая ситуация не привела «к серьезным территориальным диспропорциям». По поручению главы государства им должен быть предоставлен целевой кредит из федерального бюджета на погашение части их рыночного долга в исключительном порядке.