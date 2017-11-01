Узбекистан занял 74 место в рейтинге Doing Business

Ташкент, , 14:34 — REGNUM Узбекистан поднялся на 74 место в рейтинге Doing Business 2018 и третий год подряд занимает лидирующие позиции в улучшении делового климата, говорится в докладе Всемирого банка.

Стремительный рост обусловлен рядом проводимых в республике реформ, среди которых упрощение регистрации бизнеса, получения разрешений на строительство, повышение защиты миноритарных инвесторов и другие.

Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук отметила, что повышение в рейтинге произошло благодаря решительным мерам правительства «с целью реализации реформ в стране». Однако начинающие предприниматели в Узбекистане все еще сталкиваются с трудностями, поэтому в ходе реформ им предстоит уделить особое внимание, пояснила она.

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О качественном улучшении бизнес-климата говорят и такие показатели: 15 лет назад для регистрации нового бизнеса было необходимо выполнить 10 процедур, затратить 28 дней и 14% от дохода на душу населения. К 2018 году количество процедур сократилось до 3-х, требуется всего 5 дней и 3% от дохода на душу населения, который составляет $2220.

В качестве негативного фактора для Узбекистана отмечается все еще недостаточно упрощенная процедура разрешения на строительство. Данный процесс в Узбекистане включает в себя 17 различных операций и требует 246 дней для принятия решения. Средний показатель для стран ОЭСР с высоким уровнем дохода рассчитывается исходя из 12,5 процедур и затратой в 154,5 дня.

Напомним, рейтинг характеризующий состояние делового климата указывает на простоту ведения бизнеса в 190 странах, охваченных исследованием Всемирного банка. В 2018 году верхнюю позицию в нем заняла Новая Зеландия, на втором месте — Сингапур.

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