Нефть не пустят к 100 долларам за баррель

Москва, , 14:17 — REGNUM Снижение инвестиций в нефтяную отрасль в последние три года не даст цене сырья вырасти до 100 долларов за баррель, но стоимость барреля в ближайшее время все равно будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявила эксперт Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Екатерина Грушевенко, комментируя данные Национального рейтингового агентства о возврате высоких нефтяных цен в 2020 году.

«Рост цены нефти в ближайшие два года до 100 долларов за баррель маловероятен исключительно по экономическим причинам. Снижение инвестиций в отрасль в последние три года, не даст цене вырасти, а главное закрепиться на такой отметке, потому что за это время производители значительно снизили свои затраты на добычу», — пояснила Грушевенко.

В частности, по ее словам, сланцевые производители уже почти вдвое снизили затраты на добычу нефти на большинстве месторождений. Кроме того, значительно снизились затраты на добычу сырья в Северном море — традиционно одном из самых дорогих регионов.

«Безусловно, нехватка инвестиций, растущий спрос и естественные инфляционные процессы в экономике будут подталкивать цену нефти наверх. Но не стоит забывать, о том, что сейчас с рынка нефти ушло почти 2,5 млн баррелей в сутки: 1,8 млн баррелей в сутки за счет соглашения ОПЕК+ и 1,5 млн баррелей в сутки из-за ураганов в США. Ожидается, что США восстановит свою добычу к концу 2017 года», — отмечает Грушевенко.

Кроме того, напоминает она, в марте 2018 года окончательно решится вопрос о продлении соглашения стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По словам эксперта, все эти объемы нефти могут оказаться на рынке в кратчайшие сроки и это сильно удержит рост стоимости нефти.

Помимо этого, при росте цен на нефть сланцевые и другие производители нефти, которые законсервировали свою добычу из-за низких цен, будут вновь выходить на рынок, считает Грушевенко. По ее словам, это станет еще одним фактором, который сдержит рост стоимости сырья.

«Таким образом, рост цен на нефть в ближайшие два-три года безусловно будет, но вероятнее всего он ограничится 75−80 долларов за баррель в среднем за 2020 год», — предполагает Грушевенко.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) 1 ноября выпустило прогноз, согласно которому цена на нефть может вернуться на уровень в 100 долларов за баррель к 2020 году. По данным агентства, рост стоимости сырья неизбежен, так как за последние три года многие компании сократили инвестпрограммы из-за низких цен на нефть. В НРА считают, что такие действия приведут к кризису предложения нефти по всему миру уже в 2018 году.

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