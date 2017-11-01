На трассах Подмосковья откроют 6 пунктов для обогрева водителей

Красногорск, , 14:00 — REGNUM Перед наступающим зимним периодом на трассах в Московской области оборудуют специальные мобильные пункты обогрева. Об этом 1 ноября заявил глава регионального управления МЧС Сергей Полетыкин, сообщили в облправительстве.

По его словам, пока всего будет оборудовано шесть мобильных пунктов для обогрева водителей.

Мобильные пункты обогрева монтируются быстро. При необходимости его можно развернуть в течение часа», — сказал глава регионального МЧС.

Так, мобильные пункты обогрева появятся на федеральных автомобильных трассах М1, М5, М7, М8 и М10 в Можайском, Раменском, Орехово-Зуевском, Мытищинском, Клинском районах в городе Реутов.

Полетыкин отметил, что на территории Московской области работает 72 стационарных пункта обогрева.

Кроме того, в Подмосковье на федеральных трассах для контроля за дорожной ситуацией установлены 45 камер видеофиксации.

Под особым контролем у специалистов находятся особо опасные участки автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Московская область в связи со обильный снегопадом и ухудшением дорожной ситуации федеральных автодорогах работали 42 пункта обогрева для водителей: 31 стационарный и 11 мобильных.

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