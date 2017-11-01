Раскружаливание «Самара Арены» началось с опозданием на пять месяцев

Самара, , 13:59 — REGNUM В Самаре на стадионе «Самара Арена» с опозданием на пять месяцев начался комплекс работ по раскружаливанию конструкций купола. Как сообщает ИА REGNUM, все работы разбиты на 8 этапов, сроки их окончания пока не называются.

На подготовительном этапе на временные металлоконструкции, поддерживающие купол стадиона, были установлены домкраты с набором пластин до 40 см, объединенные в единую систему, отметили в облправительстве.

«Пластины постепенно вынимаются. Около каждого домкрата стоит человек. Все члены команды связаны друг с другом с помощью рации. За вчерашний день вынули по 2 пластины из-под каждой из 32 опор — конструкция купола опустилась примерно на 2 см. По завершению процесса расчетное опускание конструкции должно составить около 20 см», — пояснил директора ПСО «Казань» Сергей Пономарев.

После завершения этих работ начнется демонтаж временных опор. Поддерживающие опоры — это 60-метровые башни, общим весом свыше одной тысячи тонн. В первую очередь вынут угловые опоры. Они буду вывозиться из центра поля через технологический проем между трибунами.

Специалисты отмечают, что купол, а «Самара Арены» состоит из 32 радиальных консолей. Вылет консольной части составляет свыше 90 метров. Каждая из консолей весит 277 тонн. Все консоли установлены на пирамидальные опоры высотой 21,4 метра. Всего на сборку металлоконструкций основного покрытия стадиона использовано 13 тысяч тонн металлопроката. Площадь кровли составляет более 76 тыс. кв м, что сопоставимо с более чем десятью футбольными полями.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Самарской губернской думе врио вице-губернатора Александр Фетисов заявил, что готовность стадиона составляет 70%. Отвечая на вопрос о готовности футбольного поля, он сказал, что современные технологии позволяют проводить укладку газона и в осенних погодных условиях. По его словам, прорабатывается опыт укладки газона при помощи специального сооружения, похожего на парник».

На вопрос о претензиях Ростехнадзора по поводу выявленных трещин на железобетонных и металлических конструкциях, Фетисов также заявил, что все претензии устранены, а 120 швов на кровле были укреплены или переделаны.

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