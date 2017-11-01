Казахстану присвоено 36 место в рейтинге Doing Business 2018

Астана, , 13:57 — REGNUM Казахстан занял 36 строчку в рейтинге Doing Business 2018, который отображает благоприятность условий ведения бизнеса в стране, говорится в докладе Всемирого банка. При этом произошло снижение на одну строку по сравнению с результатами 2017 года.

Отмечается, что рейтинг рассчитывается на основе 10 индикаторов, по каждому из которых происходит соответствующее движение вверх или вниз. Так, по индикатору «Регистрация предприятий» Казахстан поднялся с 45-го на 41-е место. Аналогичным образом принимаются в учет индикаторы, характеризующие простоту получения разрешений на строительство, подключения к системе электроснабжения, регистрации собственности и другие.

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Директор департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики Казахстана Галия Джолдыбаева пояснила, что снижение в рейтинге произошло по нескольким причинам, в том числе, из-за изменения механизма расчета рейтинга.

«Снижение произошло в связи с тем, что в отчёте засчитано по итогам верификации 123 рабочих дней вместо 68 дней прошлого года и 19 процедур вместо 13 процедур прошлого года» — цитирует МИА «Казинформ» Джолдыбаеву.

Она также сообщила, что Казахстан настроен на проведение кардинальной и агрессивной работы по проведению реформ, чтобы улучшить позиции в Doing Business в будущем.

«Нам необходимо, конечно, в первую очередь, проводить работу по автоматизации всех процедур и внедрению информационной системы «Астана-1», что сегодня делает Минфин в полном объёме с 1 ноября 2018 года. Думаю, что эта работа положительно отразится в целом на рейтинге Doing Business следующего года», — пояснила она.

Напомним, рейтинг Doing Business указывает на простоту ведения бизнеса в 190 странах, охваченных исследованием Всемирного банка. В 2018 году верхнюю позицию в нем заняла Новая Зеландия.

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