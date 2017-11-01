Депозитный рынок Казахстана постепенно переходит на национальную валюту

Астана, , 13:58 — REGNUM Доля депозитов в банках Казахстана в иностранной валюте снизилась с 70% в январе 2016 года до 49% в октябре 2017 года, заявил 1 ноября глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев на пленарном заседании Мажилиса, сообщает «Казинформ».

"Сохранение стабильности на валютном рынке и снижение уровня инфляции будут и дальше стимулировать сбережения в тенге», — сказал глава Нацбанка.

По словам Акишева, на сегодняшний день в Казахстане сохраняется повышение активности на рынке кредитования. Общий объем кредитов в тенге с начала 2017 года увеличился на 11% до 9,5 трлн тенге ($28,38 млн).

«Средневзвешенная ставка по кредитам в сентябре снизилась до 14%», — добавил главный банкир Казахстана.

Акишев отметил, что Национальный банк работает над обеспечением стабильности банковской системы как за счет финансовой помощи банкам, так и за счет совершенствования надзора.

Глава Нацбанка сказал, что государство оказало помощь четырем банкам на общую сумму 410 млрд тенге ($1,23 млрд).

«Это Евразийский банк, Цеснабанк, Банк Центркредит и АТФ банк», — пояснил Акишев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2017 года бизнес-агентство LS со ссылкой на данные всемирного совета по золоту сообщило, что рост золотого запаса в резервах Национального банка продолжается на протяжении шести лет. Запас драгоценного металла в Казахстане составляет 280,9 тонны.

Объем золота в золотовалютных резервах Казахстана составляет 34,8%.

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