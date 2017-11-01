В Москве в 2017 году построят свыше 8 млн кв. метров недвижимости

Москва, , 13:35 — REGNUM В Москве с начала 2017 года построено около 4 млн кв. метров недвижимости. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, сообщили в Стройкомплексе.

Порядка 1,5 млн кв. метров из всей построенной недвижимости приходится на жилье.

Также большое внимание уделяется вводу объектов социальной сферы. За семь лет (с 2011 года) введено 392 объекта социальной сферы.

С 2011 по 2017 год объём введённой недвижимости на территории столицы составил в 58,3 млн кв. метров.

В последние годы в Москве в год в среднем вводится порядка 8−8,5 млн кв. метров. «В 2017 году будет достигнут такой же показатель», — отметил Лёвкин.

По его словам, активно осваиваются территории бывших промзон. С начала 2017 года в них введено 750 тыс. кв. м недвижимости.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) планируется построить 5,21 млн кв. метров недвижимости. Все жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Население новых жилых районов составит 75,39 тыс. человек, будет создано 66,56 тыс. рабочих мест.

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