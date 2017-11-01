Грузинская валюта продолжает дешеветь

Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Национальная валюта Грузии — лари продолжает обесцениваться и по состоянию на 1 ноября 2017 года ее курс перевалил отметку $1 — 2,61 лари. По официальной статистике Национального банка Грузии, это на 0,2 процентных пункта ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Тем не менее, рекордным этот показатель считаться не может, так как самый низкий за последние годы курс грузинского лари был зафиксирован 22 декабря прошлого года: $1 — 2,7846 лари.

Несмотря на явную тенденцию ежедневного падения курса грузинской валюты, министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария уверен, что долго этот процесс продолжаться не будет и скоро начнется укрепление лари. По его словам, обесценивание лари связано с сезонным фактором.

«В прошлом году мы мягко преодолели сезонный фактор, и я уверен, что и в этом году сумеем легко преодолеть колебания. Сезонный фактор следует учитывать, и мы должны проявлять гибкость в этом направлении», — пояснил министр.

По его заявлению, основания для оптимизма у правительства есть, так как все макроэкономические показатели улучшены, в том числе показатели экспорта, денежных переводов и доходов туризма.

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