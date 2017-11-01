«ФосАгро» приняла участие в международной выставке «Химия-2017»

Москва, , 13:08 — REGNUM ПАО «ФосАгро» приняло участие в 20-й международной выставке «Химия-2017» в Москве. Выставка проводится в Москве с 1965 г. и является одной из наиболее престижных в своей отрасли, охватывает все области химического комплекса и объединяет инновационные направления современного производства. В этом году в ней приняли участие представители более 400 компаний из России, стран СНГ, Европы, Индии, Китая, Японии, США. Стенд «ФосАгро» за время работы выставки посетили свыше тысячи гостей из разных стран.

В приветствии президента РоссииВладимира Путина участникам, гостям и организаторам выставки было отмечено, что «химический комплекс России обладает значительным потенциалом, который необходимо эффективно использовать в целях экономического развития страны, наращивания её экспортных возможностей».

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, принявшего участие в церемонии открытия выставки, «на фоне общего сокращения инвестиций в обрабатывающие производства в 2016 г., инвестиции в химический комплекс выросли на 13,8%, превысив 380 млрд рублей… В планах — увеличить объем производства продукции химкомплекса до 6,5 трлн рублей (по итогам 2016 — 3,1 трлн. руб., с начала 2017 — 2,4 трлн.) и достичь к 2030 г. уровня потребления химической продукции на душу населения — 460 кг/чел. (2016 — 240,5 кг/чел).

«Компания «ФосАгро» — традиционный участник выставки «Химия», где мы всегда стараемся представить полный ассортимент нашей экологически чистой продукции, которая насчитывает уже 35 различных марок удобрений, — подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро»Борис Левин. — Специально для участия в выставке приезжают наши лучшие инженеры, научные сотрудники, эксперты по управлению и развитию химического производства, руководители лабораторий контроля качества продукции, технологи и специалисты в области промышленной экологии. В этом году пространство выставки позволило нам обменяться ценным опытом, завести новые профессиональные контакты».

В рамках V московского международного химического форума выставки «Химия-2017» с докладом в секции по цифровым технологиям «Индустрия 4.0» выступил директор по информационным технологиям ПАО «ФосАгро» Роман Будник, который поделился опытом внедрения современных технологий, которые дает новая промышленная революция. Особый интерес у участников секции вызвал проект по оптимизации параметров производства аммиака с использованием специального программного продукта, обеспечивающего увеличение выработки аммиака при неизменных, либо даже меньших затратах электроэнергии, расходных материалов и сырья.

«В «ФосАгро» достаточно давно пришли к пониманию, что нет необходимости ждать смены оборудования, машин и агрегатов на новые, изначально адаптированные на Индустрию 4.0, — отметил Роман Будник. — Можно уже сейчас дооснастить имеющееся оборудование датчиками, стоимость которых не существенна и продолжает снижаться, и получать выгоды от использования современных цифровых технологий. Помимо этого компания активно занимается созданием инфраструктурного базиса «Индустрии 4.0», оснащая производственные площадки высокоскоростной сетью. Уже сейчас на всех рудниках АО «Апатит» имеется сеть, которая позволяет осуществлять голосовые переговоры даже в подземных рудниках и получать данные с различных датчиков для управления процессом добычи руды в режиме реального времени».