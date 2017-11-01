Госдума уточнит размер соцвыплат для оплаты ЖКХ

Москва, , 13:11 — REGNUM Законопроект, изменяющий порядок расчета бюджетных субвенций регионам на соцвыплаты для оплаты ЖКХ, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Изменения коснутся ветеранов, инвалидов и граждан, пострадавших от воздействия радиации на Чернобыльской АЭС и Семипалатинском полигоне. Правительство предлагает изменить нормы закона, которые определяют объем социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг для таких категорий граждан.

«Изменения направлены на оптимизацию расчета размера указанных субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура», — отмечают в правительстве.

Так, по предложению авторов законопроекта, объем таких субвенций из госбюджета будет определяться исходя из числа лиц, которые имеют право на такие соцвыплаты, а также на основе данных Росстата о стоимости услуг ЖКХ в конкретном субъекте РФ в расчете на 1 квадратный метр жилья.

Кроме того, при установлении субвенций для региона будет также учитываться федеральный стандарт социальной нормы площади жилья, который применяется правительством для расчета межбюджетных трансфертов. В размер соцвыплат также предлагается включать сумму минимального взнос на капремонт, который установлен регионом.