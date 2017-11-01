Оплата услуг адвокатов по назначению – «системная проблема»

Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM Государственные органы не осуществляют своевременную оплату адвокатам по назначению и масштабы достигли таких размеров, что это стало системной проблемой. Такое мнение высказал уральский политик, сопредседатель партии «Российский общенародный союз» Евгений Артюх, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Адвокаты жалуются так же на то, что помимо небольших платежей в делах, где они должны работать по назначению, требуется большой объем бумажной отчетности. В этой связи в адвокатуре сложилась практика, когда некоторые адвокаты, в основном это те, у кого нет проблем с клиентами, отказываются от дел по назначению, но при этом они платят повышенные взносы в адвокатскую палату. Среди адвокатов считается неинтересным, непрестижным и хлопотным заниматься такого рода делами», — сообщил эксперт.

Евгений Артюх считает, что в отличие от нашей российской ситуации по данному вопросу, когда обвиняемым по уголовным делам из-за невозможности их самостоятельно нанимать себе адвоката, в некоторых странах такого рода дела и клиенты представляют интерес для адвокатов.

«Так, например, в США, есть адвокаты, которые специализируются именно на делах по назначению. С учетом того, что ставки, которые оплачивают власти США адвокатам по делам по назначению хоть и ниже рыночных, но при этом достаточно высоки и с учетом того что там не возникает проблем с задержками по перечислению, у некоторых адвокатов такого рода дела пользуются популярностью и они охотно за них берутся. Таким образом, не возникает проблем у граждан, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, в праве на защиту. У нас же эта проблема, очевидно, есть и это вопрос не только оплаты работы адвокатам, но и гарантии соблюдения прав человека в современной России», — сообщил политик.

По мнению Евгения Артюха, еще одним негативным следствием ситуации, когда государство не платит либо платит с большими задержками и при этом речь идет о маленьких суммах, является падение качества услуг, так как адвокаты зачастую подходят к делам формально.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 1 ноября началась забастовка адвокатов, участвующих в уголовных процессах по назначению суда или следственных органов. Причиной протеста стали долги МВД и судов перед юристами.

В свою очередь председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев назвал подобные методы решения проблемы недопустимыми и неэтичными. Он убеждён, что все средства будут выплачены, но за время урегулирования ситуации не должны страдать подозреваемые, обвиняемые, подсудимые и осуждённые граждане, которые из-за забастовки оказались лишены конституционного права на защиту.

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