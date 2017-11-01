Россия расширит рынок сбыта мяса за счет Саудовской Аравии

Москва, , 12:55 — REGNUM Ведомства федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) завершили процедуры, выполнение которых было необходимо для экспорта в Саудовскую Аравию говядины, мяса мелкого рогатого скота, птицы и их субпродуктов, сообщает 1 ноября сайт ведомства.

Как отмечается, окончательная договоренность между представителями Россельхознадзора и Агентства по пищевой продукции и ветеринарным препаратам Королевства Саудовская Аравия (SFDA) была достигнута в ходе встречи 31 октября 2017 года. Стороны приветствовали решение Эр-Рияда и подписали ветеринарно-санитарные сертификаты, а также санитарные и технические требования к российской продукции.

Отмечается, что российские предприятия смогут поставлять в Саудовскую Аравию говядину, козлятину, баранину, мясо птицы и субпродукты их них, а также пищевое яйцо.

«Поставки могут начаться незамедлительно после включения российских предприятий в список предприятий, утвержденных на экспорт в Королевство Саудовская Аравия. Эта техническая работа будет завершена SFDA в течение нескольких дней», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примет участие в создании «города будущего» Neom в Саудовской Аравии. Фонд намерен выступить соинвестором проекта в партнерстве с международными фондами и с участием капиталов ведущих российских компаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский инвестфонд примет участие в проекте Neom в Саудовской Аравии