Андрей Стеценко, , 14:42 — REGNUM

Украина заявляет о реализации ряда крупных проектов в сфере угольной отрасли и теплоэнергетике, которые якобы позволят Киеву отказаться от дефицитного антрацитового угля. Его залежи остались на территориях ДНР и ЛНР. В частности, для достижения «энергонезависимости» энергоблоки ТЭС переводятся с дефицитного антрацита на газовые марки углей, начинается разработка нового крупного угольного месторождения. Вместе с тем нормальная подготовка к зиме остается под вопросом, а эксперты уверяют — несмотря на бравурные заявления, власти страны попросту душат угольную отрасль.

«Прорыв» в украинской угледобыче

Так, 31 октября крупнейший на Украине частный энергохолдинг ДТЭК (принадлежит олигарху Ринату Ахметову) анонсировал разработку нового крупного месторождения угля в западной части Донецкого каменноугольного бассейна (контролируемая Украиной часть территории Донбасса).

«Проходчики ДТЭК шахтоуправления им. Героев космоса готовятся преодолеть крупнейшее в Западном Донбассе геологическое нарушение — Богдановский сброс, которое откроет доступ к крупному месторождению угля. Прохождение этого нарушения стало возможным благодаря научно-техническим разработкам», — говорится в сообщении ДТЭК.

Директор по добыче угля ДТЭК-Энерго Михаил Барабаш в этом контексте заявил о существенном прорыве в украинской угледобыче.

«В 2015 году горняки нашего шахтоуправления «Терновское» успешно пересекли сброс горной выработкой, и это стало настоящим прорывом в украинской угледобыче. Опыт коллег теперь берут на вооружение и шахтеры «Героев космоса». Главным результатом станет открытие для дальнейшей отработки ранее недоступного для добычи крупного участка месторождения. Т. е. еще, как минимум, двадцать пять лет коллектив ШУ им. Героев космоса будет обеспечен стабильной работой с достойным уровнем зарплаты, семьи шахтеров — доходом, а государственный и местные бюджеты — отчислениями в виде налогов и сборов. Но что самое важное в сегодняшней ситуации — это откроет нам доступ к дополнительным миллионам тонн угля и позволит обеспечивать Украину отечественным углем, сокращая импорт зарубежного», — сказал Барабаш.

Отмечается, что за девять месяцев текущего года компания ДТЭК инвестировала в модернизацию производства шахтоуправления им. Героев космоса 608 млн грн. (порядка 22,6 млн долл.). Благодаря этим значительным денежным вливаниям стал возможен рост добычи. К концу октября коллектив шахтоуправления добыл 4 млн тонн угля газовой марки с начала года. В целом для того чтобы обеспечить развитие производства и заложить основу для дальнейшего роста угледобычи, в 2017 году в модернизацию производства всех пяти шахтоуправлений ДТЭК Павлоградуголь вложено 3,4 млрд грн. (126 млн долл.).

Украина экономит уголь и модернизирует ТЭС

При этом ДТЭК переводит энергоблоки своих ТЭС с дефицитного антрацита на газовые марки углей. Так, 27 октября пресс-служба компании сообщила, что Приднепровская ТЭС выполнила перевод энергоблока №7 на сжигание отечественного угля марки «Г». Энергоблок мощностью 150 МВт был включен в сеть. Таким образом, станция начинает производить электроэнергию для энергосистемы страны из украинского угля и снижать необходимость в импорте антрацита. В середине ноября станция планирует запустить еще один энергоблок на газовом угле — №8, чтобы гарантировать стабильное производство электроэнергии и подачи тепла для Днепра (бывший Днепропетровск).

«Перевод Приднепровской ТЭС на газовую марку угля — первый подобный проект для компании ДТЭК. Он является ключевым действием компании в рамках реализации программы по снижению зависимости от антрацита. Реализация проекта заняла шесть месяцев», — сказано в сообщении.

Сообщается, что ежемесячный эффект экономии импортного угля благодаря переводу двух блоков ТЭС на газовый уголь составит около 90 тыс. тонн. Кроме того, переоснащение ТЭС на уголь марки «Г» одновременно позволит уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Сокращение выбросов в сравнении со сжиганием антрацита по каждому из переведенных энергоблоков составит порядка 1,1 тысяч тонн.

В свою очередь, 31 октября на пресс-конференции заместитель коммерческого директора «ДТЭК Энерго» Дмитрий Маляр заявил, что энергохолдинг ДТЭК не планирует использование газа на ТЭС вместо угля.

«Мы работаем с максимальным составом оборудования. С учетом сложившейся конъюнктуры мы планируем поставки угля как раз под этот режим, чтобы использовать уголь, а не газ», — рассказал Маляр.

Как сообщалось, в августе 2017 года энергетический блок №2 Змиевской ТЭС (Харьковская область) был переведен с антрацита на газовый уголь. Также на газовый уголь переводится энергоблок № 5.

Правительство Украины сознательно взяло курс на удушение собственной угледобывающей отрасли, заявляет в комментарии интернет-изданию «Новости Украины — From-UA» эксперт в области энергетики Валентин Землянский. По мнению собеседника издания, единственный способ для Украины избежать кризисных ситуаций в области энергетики — импорт недостающих объемов угля из-за рубежа.

«Я не вижу пока никаких действий со стороны правительства для того, чтобы кардинальным образом менять ситуацию. Частный бизнес — да, инвестирует в развитие добычи. Если говорить о ДТЭК, то процесс идет, добыча увеличивается. Чего не скажешь о государственной добыче. В государственные шахты правительство не планирует вкладываться на сегодняшний день никак. Основные планы в концепции реструктуризации отрасли — это продажа ликвидных активов и закрытие неликвидных. Кстати, последнее решение по созданию Национальной угольной компании как раз идет в разрезе этой логики. По сути, собираются финансисты, бухгалтера и экономисты для подготовки предприятий либо к закрытию, либо к продаже», — объясняет Землянский.

Специалист напоминает, что еще недавно Украина была экспортно ориентированной по производству угля страной: добыча составляла 84 млн тонн, товарной продукции выходило порядка 42—43 млн тонн и не было проблем с марками до тех событий на Донбассе.

«Но какая война произошла во Львовско-Волынском угольном бассейне — вот это остается самым большим вопросом, потому что правительство сознательно не финансировало эту отрасль на протяжении последних трех лет», — задается вопросом он.

Цены на уголь — вверх

Кроме того, украинское правительство пересматривает цены на уголь собственной добычи. Так, министерство энергетики и угольной промышленности Украины рекомендовало с 1 ноября повысить цену на уголь для государственных шахт с 2,2 тысяч гривен (82 долл.) до 2,425 тыс. гривен (порядка 92 долл.) за тонну. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба минэнерго Украины.

«С целью нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины, обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2017/2018 гг. присутствует предложение определиться относительно необходимости повышения цены на угольную продукцию, что создаст условия для устойчивого функционирования предприятий ТЭК», — говорится в протоколе совещания по вопросам определения предельной цены угольной продукции, которое прошло 26 октября.

При этом министр энергетики Игорь Насалик отметил, что, согласно котировкам форвардов на поставку угля в ноябре 2017 — апреле 2018, цены на энергетический уголь повышаются относительно среднего значения за последние шесть месяцев.

Насалик уточнил, что текущая цена импортируемого угля из ЮАР составляет около 100 долларов за тонну, а из США — 97—110 долларов за тонну.

«Предельный уровень цены 1 тонны угля для нужд тепловых электростанций энергогенерирующих компаний и тепловых электроцентралей, который установлен для государственных угольных предприятий на уровне 2200 грн./т, не соответствует рыночным ценам», — считает профильный министр.

В связи с этим в минэнерго считают, что индикативная цена 1 тонны угля для ГК ТЭС и ТЭЦ Украины должна составлять 2425 грн./т без НДС и расходов на транспортировку, при средней калорийности украинского угля газовой группы 5200 Ккал.

Повышение минэнергоугля действующей цены на 10% даст возможность улучшить ситуацию с выплатой заработных плат на шахтах, считает глава Профессионального союза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов. По его словам, учитывая то, что бюджет финансируется очень и очень плохо, повышение цены на уголь даст нам возможность улучшить положение с выплатами заработной платы для шахтеров. Ранее, в августе этого года, министр Насалик заявлял, что до конца 2019 года Украина откажется от угля антрацитовой группы.

«Минэнергоугля имеет четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля и контролирует его соблюдение, что позволит до конца 2018 заместить порядка 6 млн тонн антрацита, а до конца 2019 отказаться от угля антрацитовой группы», — заявил он.

На сегодня Украина закупает уголь в США и ЮАР. Впрочем, нормальной подготовке к зиме это помогает не сильно — отставание по графику накопления угля на украинских ТЭС составляет 60%. Об этом сообщил заместитель директора по оперативному управлению, главный диспетчер «НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в ходе пресс-конференции 31 октября.

«Фактическое отставание по графику составляет около 60%… Для комфортного прохождения ежедневные поставки на станции должны составлять 100 тыс. тонн», — сказал Зайченко.

По информации чиновника, запасы топлива на складах ТЭС составляют 1 млн 90 тыс. тонн, запасы антрацитового угля на складах — 559 тыс. тонн.

«Для комфортного прохождения отопительного зимнего периода необходимое количество угля, согласно плану накопления, на складах должно составлять 2 млн 800 тыс. тонн. По сравнению с прошлым отопительным зимним периодом запасы угля на сегодня меньше», — резюмировал специалист.