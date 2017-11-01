В погоне за Doing Business правительство Армении забыло о бизнесе

Ереван, , 12:35 — REGNUM Армения на девять пунктов ухудшила позиции в ежегодном докладе Doing Business расположившись на 47-й позиции среди 190 стран.

В предыдущем докладе Doing Business 2017 Армения занимала 38-е место (по итогам перерасчета, обусловленного изменением методологии и в результате включения в доклад экономики Сомали), а годом ранее — 43 место, сообщает АРКА.

Несмотря на то, что Армения ухудшила свое место в рейтинге Doing Business 2017, её показатель легкости ведения бизнеса, рассчитанный специалистами Всемирного банка, вырос на 0,59 пункта до 72.51.

При этом Армения улучшила показатель «запуск бизнеса» на 0,59 пункта (15 место), «разрешение на строительство» — на 0,02 пункта (89 место), «подключение к элсктросетям» — на 5,36 пункта (66 место), «регистрация недвижимости» — 0,42 пункта (13 место), «признание банкротства» — на 0,08 пункта (97 место).

Несмотря на то, что правительство Армении уделяет серьёзное внимание рейтингу Doing Business, экономисты считают, что серьёзно относится к рейтингу ВБ не стоит, практически в один голос заявляя, что наилучший показатель улучшения деловой среды — это увеличение иностранных инвестиций.

8 июня 2017 г. на заседании правительства министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, представляя программу действий страны по улучшению деловой атмосферы, заявил, что Армения хочет подняться в рейтинге Всемирного банка Doing Business на 12 пунктов. Для этого планируется упростить процесс возврата налога на добавленную стоимость (НДС), обеспечить прозрачность таможенного контроля, облегчить процесс регистрации компании.

Экономист Ваагн Хачатрян считает, что придание такой важности прогрессу в докладах Doing Business носит больше пропагандистский характер.

«Пока говорят об улучшениях, на самом деле инвестиции сокращаются, эмиграция растет, уровень безработицы повышается», — говорит Хачатрян.

По словам экономиста, те инвесторы, которые, начиная дело в Армении основывались на данных Doing Business, «сильно ошиблись».

Экономический обозреватель газеты «Айкакан жаманак» Айк Геворкян замечает, что пока Армения улучшает свои позиции, иностранные инвестиции сокращаются.

«В этом рейтинге позиции Армении всегда были хорошими, но это никак не повлияло на качество экономики. Существует такая динамика: насколько улучшаются позиции Армении в рейтинге Doing Business, настолько сокращаются иностранные инвестиции», — отмечает Геворкян.

По поводу рейтинга Doing Business армянские экономисты высказывались ещё несколько лет назад, ведь в повестке армянского правительства, начиная как минимум со времён премьерства Тиграна Саркисяна, этот вопрос находится постоянно. Хотя место Армении в рейтинге каждый год меняется, но актуальность комментариев остаётся. Мы специально приводим комментарий экономиста Артака Манукяна двухлетней давности, чтобы показать, что в Армении большое внимание уделяется различным рейтингам, а не реальной работе для улучшения атмосферы ведения бизнеса.

По мнению Манукяна, которое он высказывал два года назад, индекс, который рассчитывает Всемирный банк, опирается не на теневой сегмент. По его словам, если какой-нибудь предприниматель захочет приехать и работать в Армении, он должен учесть, что в Армении существует также теневое поле, плюс коррупция.

«Об этих индексах «Doing Business» ничего не говорит», — отмечал Манукян.

«Регистрировать бизнес в Армении — одно, а вести там бизнес — другое. В бизнес-среде нашей страны столько тени и коррупционных рисков, что обуславливать ситуацию в Армении положительными показателями «Doing Business», и говорить, что Армения хорошая страна, этим зарубежных инвесторов не обмануть. Они, помимо формального поля, будут непосредственно контачить и с неформальным полем, и с коррупцией», — считает экономист.

Для составления доклада, по его словам, рассматривается законодательная сфера, а на высокая степень монополизации, вытекающие из этого коррупционные риски и косвенные препятствия, на другие существенные вопросы составители доклада не смотрят:

«Скажем, отмечают прозрачность, которая, по-видимому, касается представления налоговых отчетов в электронном варианте, однако считать бизнес-среду прозрачной только с учетом этого неправильно».

По словам Артака Манукяна, правительство Армении мелкими показателями вместе с составителями этого доклада пытается создать завесу, что в бизнес-среде страны все хорошо: «Наилучшая оценка бизнеса в Армении — это снижение иностранных инвестиций в нашу страну, наличие на рынке неравной конкуренции — лучше этого индикатора не существует».

Ежегодное исследование Doing Business оценивает комфортность ведения предпринимательской деятельности на основе десяти показателей: простота регистрации предприятий, получения разрешений на строительство, подключение к электросетям, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, уплата налогов, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов, решение о несостоятельности (банкротство).

Чтобы понять, как в Армении обстоят дела с бизнесом, достаточно привести несколько цитат из вчерашнего интервью главы Комитета государственных доходов (КГД) Армении Вардана Арутюняна.

Арутюнян, например заявил, что в нелегальном поле больше действуют хозяйствующие субъекты, занимающиеся не оптовой, а розничной торговлей.

По словам Арутюняна, 85% налоговых поступлений обеспечивают крупные компании, лишь оставшиеся 15% образуются из налогов, выплаченных малыми и средними предприятиями.

Отвечая на вопрос о тени, глава КГД сказал: «И в розничной торговле она есть, и в оптовой торговле. В розничной торговле ее больше» (цитаты по azatutyun. am).

Вардан Арутюнян не видит конфликта интересов в том, что правительство предоставило налоговые льготы и компаниям, принадлежащим его сыновьям.

В прессе появилась публикация о том, что компанию сыновей Арутюняна, собирающуюся разбить интенсивные сады, правительство освободило от таможенных пошлин на импортируемые товары, а также на три года отсрочило для нее выплату взимаемого на границе налога на добавленную стоимость (НДС).

Глава КГД заявил, что льготы предоставляются всем инвесторам в эту сферу. Его настолько возмутили вопросы журналистов, что он заявил: «Больше мы не будем инвестировать в эту страну… Мои сыновья строят теплицу или сад. Они не должны их строить? Они не имеют права жить в этой стране?».

На вопрос, почему сельчане не делают того же, он возразил: «Пусть делают, кто им мешает?»

У Вардана Арутюняна, пришедшего в правительство вместе с премьер-министром Кареном Карапетяном, журналисты поинтересовались, заинтересованы ли инвесторы в приходе в Армению. Отметим, что Карен Карапетян пообещал в 2017 году инвестиции в размере 850 млн долларов.

Ответ председателя КГД был краток, но содержал упрек в адрес журналистов: «Конечно, есть приходящие. Теперь вы говорите приходящим — не приходите… Что сказать… пусть не приходят».

Читайте ранее в этом сюжете: Армения в ожидании инвестиций и политических перемен