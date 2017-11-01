Крупное фруктохранилище открыто под Воронежем

Воронеж, , 12:34 — REGNUM Новое фруктохранилище, рассчитанное на 5 тыс. тонн яблок, открыто в Острогожском районе Воронежской области — ЗАО «Острогожсксадпитомник». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам визита в район губернатора Алексея Гордеева 31 октября.

В новом хранилище предусмотрено 22 камеры, в каждой из них помещается 200−250 тонн яблок. Как рассказал гендиректор предприятия Евгений Гапоненко, современное автоматизированное фреоновое холодильное оборудование обеспечивает поддержание в камерах температурного режима от 4 до 0 °C, влажность воздуха сохраняется на уровне не ниже 85−90%, поддерживается определенный газовый состав. Таким образом, созданные условия позволяют практически полностью сохранить химический состав и внешний вид яблок даже через восемь месяцев хранения.

Отметим, что это второе фруктохранилище предприятия — первое рассчитано на три тысячи тонн яблок. Но и с учетом новых мощностей, как сообщается, весь урожай яблок в хранилища не поместится — строительство еще одного намечено на ближайшее время.

Пункт товарной обработки оснащен автоматизированным сортировочно-упаковочным комплексом мощностью 12 тонн в час. Губернатору предложили запустить линию, и после нажатия красной кнопки по ленте начал движение ящик с яблоками сорта «Призовой».

Как отметил глава региона, Воронежская область полностью обеспечивает себя фрукто-овощной продукцией и поставляет ее в другие регионы.

«Проблема обеспечить себя не стоит, но есть вопрос, как сделать так, чтобы сельское хозяйство было еще и основой экономики в сельских территориях», — сказал Алексей Гордеев.

Глава региона также побывал в цехах ООО «Стимул» — филиала АО «Корпорация НПО «РИФ», который начал свою работу в Острогожске в 2006 году. Здесь производится продукция для железнодорожного транспорта и военно-промышленного комплекса, а также в рамках сотрудничества с ведущими зарубежными концернами, в числе которых Siemens. На предприятии освоена уникальная технология вакуумной пропитки моточных изделий. Генеральный директор «Корпорации НПО «РИФ» Александр Иванов уточнил, что производственная площадка в Острогожске является единственным в России производителем сухих трансформаторов для тягового подвижного состава РЖД.

Особо оценил глава региона эффект от совместной работы ООО «Стимул» и Острогожского многопрофильного техникума, который с 2015 года готовит для предприятия сварщиков, ожидается первый целевой выпуск по специальности «технология машиностроения».

«Очень здорово, что промышленники стали вместе с техникумом готовить кадры. Ребята обучаются непосредственно под конкретные профессии, знают, что их возьмут на работу. В связи с этим увеличился и конкурс в техникум. Район, вроде бы, сельскохозяйственный, но появилось высокотехнологичное производство, наука работает совместно с промышленниками, и вот уже другой уровень запроса на кадры», — сказал Алексей Гордеев.

«Острогожский район развивается и в промышленности, и в сельском хозяйстве. В этом году наблюдается рост порядка 10%, и планы следующего года подтверждают хорошую динамику развития. Если говорить о проблемах, то первая и главная задача — построить в районном центре детский сад, чтобы закрыть тему полностью. Будем ставить это в план на следующий год. В районном центре качество дорог подтянули, но жители сел жалуются. Туда надо добавлять денег, и это тоже в планах на следующий год. Обратил внимание, что в районе низкая удовлетворенность сферой культуры. Непонятно, почему так. Администрации дано поручение провести опрос жителей и разобраться, что надо поменять. Мы готовы в этом поучаствовать и помочь. Ну и такие сферы, как здравоохранение и спорт, нужно поддержать, например, назрела тема строительства стадиона. Проектные решения есть, необходимо выделить деньги, и это вопрос 2018 или 2019 года», — сообщил Алексей Гордеев.