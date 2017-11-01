Fitch поднял кредитный рейтинг «Приватбанка»

Киев, , 12:15 — REGNUM До уровня «B-» подняло международное рейтинговое агентство Fitch ключевые рейтинги украинского «Приватбанка», сообщает 1 ноября пресс-служба финансового учреждения.

Согласно сообщению, до уровня «B-» был повышен рейтинг жизнеспособности «Приватбанка», а с уровня «BB — (ukr)» до уровня «АА — (ukr)» был повышен национальный долгосрочный рейтинг банка с прогнозом «стабильный». Уровень «B» означает, что у банка есть значительные кредитные риски, но при этом банк уже имеет некоторую «подушку безопасности».

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Как отметили аналитики агентства Fitch, экономическая ситуация в «Приватбанке» стабилизируется, его кредитоспособность повышается, что сказывается на его ликвидности. В агентстве считают, что улучшение наступило после национализации банка.

Ранее рейтинг «Приватбанка» был на самом низком уровне «CCC», то есть ожидался дефолт.

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Напомним, «Приватбанк» был национализирован в декабре 2016 года. После этого «Приватбанку» было выделено около 150 млрд гривен ($5,6 млрд) на докапитализацию, а в июне Нацбанку Украины пришлось еще раз обращаться к правительству с просьбой о докапитализации «Приватбанка» на дополнительные 38,5 млрд гривен ($1,43 млрд).

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