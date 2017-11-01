На «АвтоВАЗ» в Самарской области привлекают российских поставщиков

Самара, , 12:33 — REGNUM В Тольятти на «АвтоВАЗе» прошла конференция поставщиков автокомпонентов, цель которой — повысить уровень локализации производства автомобилей в Самарском регионе. В ходе обсуждения заместитель полпреда в ПФО Олег Машковцев призвал максимально использовать возможности отечественных комплектаторов, а врио губернатора Дмитрий Азаров пообещал бюджетную поддержку и снятие административных барьеров для автопроизводства.

«Мы заинтересованы, чтобы завод стал локомотивом развития региона. Десятки крупных предприятий имеют кооперационные связи с «АвтоВАЗом», десятки тысяч рабочих мест зависят от того, насколько успешно работает предприятие», — отметил в своем выступлении врио губернатора Дмитрий Азаров, выразив уверенность в том, что максимальная локализация производства будет происходить именно на территории Самарской области.

Поставщикам он заявил, что рассчитывает на их понимание требований автозавода — осуществление инвестиций в модернизацию и обеспечение контроля качества производимых автокомпонентов.

«Все тревожные моменты мы возьмем на контроль, отдельно посмотрим меры поддержки на региональном уровне. Эти меры касаются не только бюджетной поддержки, но и снятия административных барьеров в деятельности предприятий», — пообещал глава региона.

Машковцев подчеркнул, что в этом году отечественный автомобильный рынок показал уверенный рост, которому способствовали стабилизация общеэкономической ситуации в стране, восстановление покупательской способности населения, а также меры поддержки отрасли, принимаемые на федеральном уровне.

«Для того чтобы «АвтоВАЗу» сохранить и увеличить объемы производства, свою долю рынка, безусловно, необходима постоянная работа по повышению конкурентоспособности производимых автомобилей, в том числе через улучшение качества, а также обеспечение соответствующей ценовой политики. По нашему мнению этого возможно добиться только за счет максимального использования возможностей отечественных поставщиков автокомпонентов», — пояснил он позицию власти.

Глава тольяттинского автозавода Николя Мор подтвердил, что «АвтоВАЗ» отдает предпочтение работе с российскими компаниями:

«У нас есть четкое намерение продолжить обширное сотрудничество с российскими предприятиями, в том числе с компаниями в Самарской области».

Отметим, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев неоднократно указывал, что «флагман самарской экономики» — «АвтоВАЗ» со своими дочерними предприятиями (основным акционером тольяттинского автозавода является Ростех) не получало практической поддержки от бывшего губернатора Николая Меркушкина. Как он отмечал, «разработанная тольяттинскими инженерами перспективная модель Lada Vesta при Меркушкине была передана на сборку в Ижевск, а вместе с ней региональная казна потеряла налогов около 200 млн рублей и занятость для тысяч рабочих предприятия».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев группа «АвтоВАЗ» увеличила продажи LADA в России на 16,5%, а выручку — на 21,5% (по сравнению с 2016 годом). Ранее в компании отмечали, что в России в январе-сентябре продано 221 тыс. 207 автомобилей. Это связывали с увеличением объема продаж новых моделей (Vesta и XRAY). Что касается экспорта, то поставки автомобилей (включая поставки машинокомплектов) увеличились на 61,6%.

«Коммерческий успех LADA за 9 месяцев 2017 года, введение новых государственных мер поддержки рынка (госпрограммы ''Первый автомобиль'' и ''Семейный автомобиль''), а также завершающаяся программа обновления автопарка обеспечили группе «АвтоВАЗ» рост выручки до 158,6 млрд рублей, что на 21,5% больше, чем за 9 месяцев 2016 года. Продолжающийся процесс оптимизации затрат и эффект благоприятных валютных курсов обеспечили группе достижение операционной прибыли в размере 1,9 млрд руб. Чистая прибыль осталась отрицательной и составила минус 4,5 млрд рублей», — подчеркивало руководство автозавода.

В то же время на предприятии акцентировали внимание на сохранение финансовых рисков, в числе которых увеличение закупочных цен на сырье, изменение валютных факторов, возможные списания.

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