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Либерализация экономики Белоруссии: каков будет эффект?

Экономика

Хроника

Либерализация экономики Белоруссии: каков будет эффект?
Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM
Флаг Белоруссии

Минск, 3 ноября 2017, 02:23 — REGNUM  Белоруссия готова к либерализации экономики. Такой вывод можно сделать по результатам состоявшегося 24 октября первого заседания белорусского Совета по развитию предпринимательства в обновленном составе. Ситуацию анализирует корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

Министр экономики Белоруссии Владимир Яновский заявил о планах добиться роста малого и среднего бизнеса в ВВП страны до на 14% — с нынешних 26% до желаемых 40%. По мысли белорусских экономистов, такой рост поглотит увеличившееся число безработных и станет хорошим подспорьем хозяйству республики на фоне наблюдающегося ухудшения в показателях внешней торговли, роста зарплат и производств. Но выйдет ли все так гладко в развитии данного сюжета, как он видится на бумаге?

Президенту Лукашенко необходимо будет внимательно следить за тем, чтобы либерализация пошла на пользу именно Белоруссии, а не, как это часто бывает, исключительно либерализаторам. Многими экспертами либерализационный подход оценивается не более как популистским, попытка отвлечь граждан страны от фантомом успешности на фоне продолжающегося ухудшения в экономике.

Есть ли у него Лукашенко шанс добиться позитивного эффекта, читайте в статье: Белоруссия взяла курс на либеральное экономическое самоуничтожение

Обратите также внимание на другие статьи Анастасии Полозковой о белорусской экономике.

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