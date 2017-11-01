Птицефабрику в Чувашии наказали за микроорганизмы в мясе

Чебоксары, , 11:59 — REGNUM В Чувашии к административной ответственности привлечен агрохолдинг «Юрма», в продукции которого выявлен повышенное значение микроорганизмов. Нормативные микробиологические показатели выявлены в пробах бедра и голени цыплят бройлеров, сообщили ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

По данным ведомства, в результате лабораторных исследований в отобранной продукции агрохолдинга (бедро и голень цыплят бройлеров) выявлено превышение предельно допустимых значений по микробиологическим показателям (КМАФАнМ — колонии мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов).

«При таких обстоятельствах действия агрохолдинга создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», — говорят в ведомстве.

По данному факту было возбуждено административное дело, предприятие привлечено к ответственности в виде 150 тыс. рублей штрафа. Арбитражный суд Чувашии и Первый арбитражный апелляционный суд поддержали управление Россельхознадзора.

Напомним, птицефабрику также подозревают в загрязнении сельхозземель в Чувашии птичьим помётом. Ранее ей предложили добровольно возместить ущерб на 144 млн рублей либо провести рекультивацию.

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