Сокращение добычи нефти приведет к конфликту

Москва, , 12:01 — REGNUM Причин для существенного роста цен на нефть сегодня нет и они вряд ли появятся в ближайшем будущем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил управляющий партнер консалтинговой группы Kirikov Group Даниил Кириков, комментируя прогноз Национального рейтингового агентства о резком росте нефтяных цен.

«Ждать роста цен на нефть, особенно до уровня 100 долларов в ближайшие годы не стоит, поскольку программы сокращения добычи работают не так эффективно, как предполагалось», — отмечает Кириков.

Речь идет о соглашении стран ОПЕК и других нефтеэкспортеров, среди которых и РФ, о сокращении добычи нефти. Срок действия соглашения подходит к концу в марте 2018 года, однако Саудовская Аравия уже заявила, что рассматривает вариант его пролонгации и после этого периода.

«На рынке до сих пор очень много предложения сырья, которое прилично перевешивает спрос, поэтому говорить о резком взлете цен рано», — считает Кириков.

Более вероятным ему кажется вариант со стабилизацией цен на нефть на определенном уровне. Впрочем, эксперт не исключает, что стоимость сырья все же может немного и довольно незначительно повыситься.

«Но это возможно только при том условии, что страны все-таки смогут договориться о согласованности своих действий по добыче нефти. Пока это произошло только формально, на деле все участники соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти преследуют свои интересы и не могут сократить добычу в достаточной мере, так как это приведет к конфликту с национальными нефтяными компаниями», — уверен Кириков.

О резком росте нефтяных цен в ближайшие два года сообщило в своем исследовании Национальное рейтинговое агентство 1 ноября, передают «Известия». Согласно этим данным, цена одного барреля в 2020 году может вновь достигнуть 100 долларов. Это связано с тем, что продолжавшиеся низкие цены на нефть заставили компании сократить инвестпрограммы, что уже в 2018 году может вылиться в глобальный кризис предложения нефти.