Новый поворот: ремонт моста на подъезде к Воронежу затянули еще на месяц

Воронеж, , 11:46 — REGNUM В Воронеже сорваны сроки ввода в эксплуатацию участка трассы А-134 — речь идет о путепроводе (мосте) в районе ТРК «Град». Согласно сообщению ФКУ «Черноземуправтодор», сроки ввода объекта в эксплуатацию нарушил подрядчик.

Как сообщается, мост в районе «Града», в соответствии с условиями госконтракта, должен был быть сдан до 31 октября, однако теперь ввод его в эксплуатацию перенесен на начало декабря. «Черноземуправтодор» намерен предъявить подрядчику штрафные санкции.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, ремонт путепровода на 5 км трассы А-134 начался еще весной. Особенные неудобства терпели водители, а также пассажиры общественного транспорта, выезжающего с территории торгово-развлекательного комплекса «Сити-парк «Град»: ближайший после ремонтируемого моста разворот в сторону Воронежа находится на значительном расстоянии.

Впрочем, это не единственные претензии воронежцев к ремонту трассы на московском направлении. С марта, когда здесь начались работы по ремонту и расширению дороги, движение здесь оказалось парализованным — в обе стороны. После вмешательства губернатора, потребовавшего от подрядчиков не создавать неудобства, основную часть работ перенесли на ночное время, проехать стало проще.

Но в конце лета воронежцев ждал очередной сюрприз — на Московском проспекте в ходе ремонта были убраны ближние развороты для транспорта. В результате, например, теперь жителям нескольких микрорайонов, чтобы попасть в Коминтерновский район (а кому-то — и в центр), необходимо ехать до областной больницы, куда и перенесли разворот — а это около двух лишних километров только в одном направлении. С ликвидацией удобных разворотов многие связывают и постоянные пробки в этом районе

В интернете даже появилась петиция с требование вернуть развороты. Ситуацию с руководителем ФКУ «Черноземуправтодор» обсудил и губернатор Алексей Гордеев. Представитель дорожной организации заверил губернатора, что старые развороты, которые, кстати, существовали до этого много лет, оказались несоответствующими требованиям безопасности. Пробки же, обещал глава ФКУ «Черноземуправтодор», исчезнут после завершения ремонтных работ. В декабре.

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