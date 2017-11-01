На Украине увеличились запасы антрацитового топлива

Киев, , 11:40 — REGNUM На 2,4% увеличились запасы антрацита на Украине с 25 по 31 октября, сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно статистическим данным, запасы угля антрацитовой группы на складах украинских ТЭС составили 558,9 тыс. тонн по данным на 31 октября. Запасы газового угля на Украине за указанный период сократились на 0,8% — до 534,9 тыс. тонн. Таким образом, в целом запасы угля на Украине увеличились с 25 по 31 октября на 0,8% и достигли 1,094 млн тонн.

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Напомним, Киев возмещает дефицит антрацита, экспортируя его из ЮАР и США. При этом американский и южноафриканский антрацит обходится Украине заметно дороже, чем российский или донбасский.

Так, в морской торговый порт (МТП) «Южный» в Одесской области прибыли уже три американских балкера с углем общим тоннажем около 200 тыс. тонн антрацита. По контракту с американской компанией Xcoal Energy & Resources Украина до конца 2017 года должна получить 700 тыс. тонн антрацита из США.

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