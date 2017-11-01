Белоруссия вспомнила про партнёров по ЕАЭС

Минск, , 16:45 — REGNUM Объем перевезенных через таможенную границу ЕАЭС в Белоруссию товаров и услуг увеличился. Согласно данным государственного таможенного комитета, в период с января по сентябрь 2017 года этот показатель вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщили сегодня, 1 ноября, в ГТК.

Там отметили, что в частности речь идет об увеличении объема транзитных товаров, которые провозят через границу по железной дороге, на 26%. Автотранспортом стали перевозить на 16% больше таких товаров. Как полагают в комитете, это говорит о том, что Белоруссия — привлекательна для транзита товаров других стран.

Стоит напомнить, что по результатам 2015 года товарооборот Белоруссии с партнёрами по ЕАЭС упал на 26,7% и составил $28,2045 млрд, сальдо для республики было отрицательным, а именно на $6,2105 млрд меньше по сравнению с предыдущим годом. Причем взаимная торговля с Киргизией и Казахстаном и вовсе обвалилась почти в два раза. Товарооборот с РФ упал более чем на 26% и составил $27,5333 млрд.

Именно в 2015 году Белоруссии кризис в экономике усугубился. В результате ВВП продолжил падение, и это не могло негативно не отразиться на экспорте и импорте. Внешнеторговый оборот товаров и услуг, согласно информации Национального банка республики, упал почти на 25% по сравнению с 2014 годом и составил $32,8827 млрд. Такая тенденция продолжилась и в 2016 году, когда по итогам первого полугодия товарооборот Белоруссии с Россией упал до $12 млрд (-9,8%).

Как ранее передавало ИА REGNUM, в первой половине 2016 года внешняя торговля товарами и услугами Белоруссии с партнёрами по ЕАЭС вновь сократилась — почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила $3,1 млрд. В частности, за это время республика завезла в страну товары и услуги на $5,62 млрд (меньше на 0,7% по сравнению с первым полугодием 2015 года), а поставила в другие страны на $7,95 млрд (примерно на 13% меньше, чем годом ранее).

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В целом Белоруссия поддерживает торговые отношения со 190 государствами мира. Нефть, нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, металлопродукция, грузовые и легковые автомобили, тракторы, шины, молочная и мясная продукция, мебель — всё это основные белорусские товары на экспорт. Импортирует республика нефть и природный газ, сырье, материалы и комплектующее, технологическое оборудование.

Россия — основной торговый партнёр Белоруссии. На долю РФ приходится более 45% экспорта и 57% импорта. На втором месте — ЕС, на долю которого приходилось 26,7% белорусского экспорта и почти пятая часть импорта. Республика завозит товары из таких стран Евросоюза, как Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Литва, Латвия, Бельгия, Италия, Чехия, Румыния.

В первом полугодии 2017 года, по официальным данным, наблюдался рост экспорта во все страны-члены ЕАЭС: в Киргизию — на 196,6%, в Казахстан — на 71,1%, в Армению — на 34%, в Россию — на 26%. Однако несмотря на рост этого показателя, в реальности стороны лишь возвращаются к прежним показателям.

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