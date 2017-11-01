Рубль ощущает влияние оттока капитала

Москва, , 10:58 — REGNUM Российская валюта 31 октября подешевела, полностью игнорируя продолжающееся нефтяное ралли. Виной тому стали усиливающиеся признаки оттока капитала из российских активов вкупе с укреплением доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

По итогам сессии доллар и евро подорожали в пределах 0,6%, до 58,30 руб. и 67,95 руб. соответственно.

Столь демонстративное движение рубля в противоположном нефтяным ценам направлении может сигнализировать о предпосылках фундаментальных изменений в настроениях иностранных спекулянтов по отношению к российским активам, в частности, а также перемен настроений на развивающихся рынках в целом, отметил эксперт.

«Не последнюю роль в этом сыграло возобновление темы с американскими санкциями против России — на уровне отдельных компаний, равно как и новые детали в уже забытом скандале вокруг президентских выборов в США.

Обостряет ситуацию и перспектива повышения ставки ФРС, что снижает привлекательность активов развивающегося сегмента в целом, а после недавнего снижения ставки Банком России рубль особенно болезненно переживает все это», — пояснил Ковалев.

По его мнению, в краткосрочной перспективе давление на валюту может несколько ослабеть, если нефтяной фактор все же возымеет хотя бы минимальное влияние на ее настрой. Brent уже после закрытия российского рынка прорвала очередной психологический барьер $61 и обновила долгосрочные максимумы на масштабном сокращении запасов нефти в США.

«Также есть вероятность того, что перед сегодняшним заседанием ФРС доллар попадет под фиксацию прибыли, что также способно ограничить медвежий потенциал российской валюты. Хотя при этом более долгосрочные риски для рубля могут усилиться», — считает эксперт.

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