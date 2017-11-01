На охрану митингующих МВД Украины потратило более $1,5 млн

Киев, , 10:53 — REGNUM 43 млн гривен ($1,6 млн) было затрачена на охрану митингующих под Верховной радой, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сообщает 1 ноября «Страна.ua».

По его словам, до тех пор, пока 31 октября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не дал приказ снять охрану митинга, на нее ежедневно выделялось финансирование. Таким образом, за две недели с 17 по 31 октября митинг под Верховной радой во главе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили обошелся Украине в 43 млн гривен ($1,6 млн).

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Напомним, 17 октября под зданием украинского парламента начался митинг, устроенный Михаилом Саакашвили. На митинг пришли украинские праворадикальные организации, в первый день протестов на площади собрались от 2 до 4 тыс. человек, в последующие дни число митингующих сократилось примерно до 200 человек.

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Митингующие требуют Верховную раду принять три законопроекта: о создании антикоррупционного суда, об изменении порядка выборов и о снятии неприкосновенности с депутатов Верховной рады.

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