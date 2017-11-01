Волгоградская область оправляется от последствий урагана

Волгоград, , 10:22 — REGNUM В Волгоградской области энергетики устранили последствия разгула стихии. Свет вернулся в дома жителей региона, обесточенных из-за сильного урагана, уже к вечеру 31 октября. Как уточнили ИА REGNUM в Минэнерго РФ, массовые аварийные отключения в регионе начались с полудня.

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Всего сильный ветер, порывы которого достигали 27 м/с, нарушил работу более 300 воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Без электроснабжения оставались почти 15,7 тыс. жителей в 26 населенных пунктах. Также были обесточены и более полусотни социально значимых объектов. Основной удар стихии пришёлся на северные и восточные районы Волгоградской области — Еланский, Среднеахтубинский, Камышинский, Городищенский и Старополтавский.

Устраняли последствия непогоды более 90 специалистов и свыше 30 единиц спецтехники. Уже к 9 часам вечера все аварийные работы были завершены, электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объёме. Работы по отдельным заявкам продолжаются.

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Неблагоприятный прогноз синоптики дают и ан сегодняшний день, 1 ноября. Сильный ветер в регионе сохранится. В это связи оперативные и ремонтные бригады энергетиков переведены на особый режим работы.

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Между тем, жители региона продолжают обсуждать обрушившийся на регион ураган «Гриша». В соцсети появилось видео счастливчика — водителя автомобиля, который буквально за секунду уехал со стоянки, на которую рухнуло дерево. Падающие сухие ветки и целые деревья — это самые излюбленные «проделки» ураганного ветра, прогулявшегося по Волгоградской области. Кроме того, в Волгограде сообщалось о десятка пострадавших автомобилей, поврежденной газовой трубе и сорванных металлических щитах забора.

Как сообщало ИА REGNUM, о надвигающейся непогоде волгоградцев предупредили заранее. Ураган «Гриша» пришёл в регион из Краснодарского края.

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