Грузия вошла в топ-10 рейтинга Doing Business 2018

Тбилиси, , 10:09 — REGNUM Всемирный банк в очередном отчете Doing Business 2018 отвел Грузии девятое место среди 190 стран мира. По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, в аналогичном отчете за 2017 год страна занимала 16-е место.

Согласно новым рейтингам Всемирного банка, за прошедший год Грузия обогнала по ряду критериев такие страны, как Швеция, Македония, Эстония, Финляндия, Австралия, Тайвань и Латвия.

В сравнении с предыдущим годом, рейтинг Грузии улучшился по пяти критериям. По индикатору простоты начала бизнеса Грузия переместилась с восьмого места на четвертое, по индикатору подсоединения к сети электроснабжения — с 39-го на 30-е, по защите прав малых акционеров — с седьмого на второе, по исполнению контрактов — с 16-го на седьмое и по решению дел о неплатежеспособности — с 106-го места на 57-е.

«Грузия отличается в регионе Европы и Центральной Азии как страна, которая сделала значительные шаги в направлении лучшего и более эффективного регулирования. Успех в рейтинге Всемирного банка обусловила эффективная и координированная работа правительства Грузии. Правительство уже осуществило и еще продолжает реформы, которые будут способствовать дальнейшему улучшению позиций Грузии в рейтинге Всемирного банка за следующий год», — заявляют в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

Заслугой своего правительства считает улучшение позиций в рейтинге Всемирного банка премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

«Согласно отчету Всемирного банка Doing Business на 2018 год, Грузия улучшила рейтинг на семь позиций и сейчас наша страна является лидером в регионе Европы и Центральной Азии», — написал премьер на своей страничке в сети Twitter.

Ежегодный рейтинг Doing Business отражает условия для ведения бизнеса в странах мира и имеет 190 позиций.