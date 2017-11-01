«Газпром» пригрозил Ингушетии прекращением развития газификации

Магас, , 09:46 — REGNUM Ингушетия должна решить проблемы с долгами за газ как можно быстрее. В противном случае «Газпром» может перестать финансировать проекты по газификации региона и участвовать в реализации социальных проектов. Об этом 31 октября в ходе встречи с главой республики заявил глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

«Если ситуация не будет меняться, то мы можем прекратить развитие газификации в республике. Регион страдает от того, что мы прекратили здесь реализовывать социальные проекты — спортивные комплексы, бассейны, т. е. то, что мы строим в других регионах. Мы могли бы и здесь это делать, если бы здесь была нормальная платёжная дисциплина», — приводит слова Зубкова пресс-служба руководителя Ингушетии.

По словам главы совета директоров газовой компании, «недопустимо иметь низкий уровень платежной дисциплины». Одних только случаев незаконной врезки в газопроводы и хищения голубого топлива было зафиксировано в регионе около 300. Для того чтобы прекратить случаи воровства, необходимо, как отметил Зубков, установить счетчики у каждого потребителя.

По данным компании, на 1 октября задолженность Ингушетии перед газовиками составила 5,7 млрд рублей. С начала 2017 года сумма долга выросла на 19%. За потребленный газ своевременно платят менее 60% жителей республики.

«Задолженность перед «Газпромом» должна быть ликвидирована. Что-то зависит от самого «Газпрома»… мы должны сделать так, чтобы каждый город, каждый район, каждое село имело приборы учета», — подчеркнул Зубков.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в свою очередь подтвердил, что реализация в регионе многих социальных проектов, в которой участвует «Газпром», напрямую зависит от платёжной дисциплины населения. Он пообещал принять меры в отношении глав муниципальных образований, в которых накоплены наибольшие долги.

Читайте также: В Ингушетии потеряли половину поставленного в республику газа

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности директора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Михаил Ерохин сообщил, что в Ингушетии в 2017 году зафиксирован очень высокий уровень потерь газового топлива. Так, общий объем потерь составил 248,9 млн кубометров или около 50,4%. Всего за девять месяцев 2017 года в регионе реализовано газа на сумму более 1,332 млрд рублей. При этом оплачено всего 746,1 млн рублей.

Проблема с неплатежами и хищением в газовой сфере тянется уже не первый год. Так, в в 2016 году долг Ингушетии за газ увеличился на 10,2% и превысил сумму в 4,6 млрд рублей. По словам газовиков, оплачивают счета за газ всего немногим более 50% потребителей.

Читайте также: За «астрономические» долги за газ «Газпром» ответит Кавказу контрмерами