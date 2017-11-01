ЦБ КНР продолжает укреплять национальную валюту

Пекин, , 09:02 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 1 ноября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,63 юаня за доллар. Таким образом, в третий рабочий день 45-й недели главный финансовый регулятор страны укрепил национальную валюту на 97 базисных пункта.

По данным ЦБ КНР, колебания центрального паритетного курса китайской валюты к американскому доллару вызваны финансовой активностью третьих стран на международном рынке. В Пекине подчеркнули, что колебания курса не скажутся на темпах восстановления национальной экономики Китая, пишет «Чжунго жибао».

Напомним, в конце сентября китайский юань продемонстрировал рекордный рост, впервые за несколько лет преодолев отметку в 6,5 юаня за доллар. Рекордный рост стоимости юаня происходил на фоне публикаций прогнозов западных и китайских экспертов, предсказывающих скорое ослабление национальной валюты КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 31 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6397 юаня за доллар. Таким образом, впервые за последние две недели китайская валюта прервала цепочку ослаблений, укрепившись на 90 базисных пунктов.

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