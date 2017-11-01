Больше экватора Земли: на «Волгоград Арене» заработали швейные машины

Волгоград, , 08:54 — REGNUM В Волгограде на стройплощадке будущего стадиона, возводимого к чемпионату мира по футболу 2018 года, рабочие приступили к финальному этапу обустройства газона. Всего предстоит прошить полимерным волокном 8 тыс. кв. м площади. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе генерального подрядчика АО «Стройтрансгаз» 1 ноября, общая длина нитей, которые потребуются для полной прошивки газона, — почти 48 тыс. км искусственного волокна — превышает длину экватора Земли.

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У Волгограда появится «второе сердце»

Прошивать газон будут по разработанной в Нидерландах технологии. Таким же способом доведёно до ума зелёное покрытие поля и на двух ведущих стадионах в Великобритании, а также на Stadio San Siro в Италии, Arena de Sao Paulo в Бразилии. Займутся прошивкой две самоходные гусеничные машины, работающие работают по принципу швейной машины.

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Ухаживать за газоном будет ООО «Процион». Сотрудники компании будут стричь. Поливать, удобрять зеленое поле. А с наступлением холодов газон «законсервируют».

Помимо газона на «Волгоград Арене» идут и другие работы. Так, над фойе и трибунами стадиона уже почти смонтирована мембрана покрытия белого и синего цветов, на трибунах установлены почти 30 тыс. зрительских кресел. Выполняется внутренняя и наружная отделка. Красить металлоконструкции стадиона будут в течение месяца — до 30 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, полностью главный спортивный объект должен быть готов уже в ноябре. К пуско-наладочным работам подрядчик перейдёт уже в первом квартале 2018 года. Побывавший с инспекционной поездкой в Волгограде в середине октября первый замминистра Минстроя РФ Леонид Ставицкий выразил уверенность, что город достойно примет матчи мундиаля. Также у федерального чиновника не вызвало сомнения и то, что «Волгоград Арена» будет сдана вовремя. В этом уверены и инспекторы ФИФА, проверившие готовность стадиона в начале октября.

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