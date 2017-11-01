В ноябре рубль сможет обойти все стрессы и неприятности

Москва, , 07:52 — REGNUM В ноябре для доллара США может появиться широкая поддержка, и этому будет сложно противостоять другим торгуемым валютам, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Речь идет о запуске программы выпуска госдолга США — в IV квартале 2017 года минфин страны намерен привлечь $ 501 млрд, огромную сумму даже для Соединенных Штатов. Одновременно Федрезерв начинает плавно распродавать активы, накопленные на своем балансе за все время стимулирований.

Суммарно эти два механизма будут способствовать абсорбированию долларовой ликвидности на валютном рынке, что в конечном счете может привести к укреплению доллара США», — пояснила эксперт.

Против евровалюты в ближайшие недели будут играть «голубиная» риторика ЕЦБ и каталонская драма. Вероятный диапазон движения для пары евро/доллар на ноябрь составляет 1,1450−1,1800.

«С рублевыми парами все немного сложнее. С одной стороны, нельзя не заметить глобальных продаж валют развивающихся экономик в мире ‑ и рубль тянется за ними следом. С другой, появилось достаточно «антирублевой» риторики — от мягких комментариев ЦБ РФ до истории с теоретическим валютным контролем», — отметила Бодрова.

По ее словам, в ноябре компании и предприятия начнут покупать иностранную валюту с тем, чтобы в конце года без стрессов расплатиться по задолженностям. Одновременно понемногу начнет возвращаться стандартный для этого времени года инфляционный темп. Эти факторы будут оказывать на рубль постепенное давление.

«Предполагаемый коридор движения для пары доллар/рубль на ноябрь — 57,05−60 рублей, для пары евро/рубль он составляет 66−69 рублей», — считает эксперт.

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