Санкции: Под прицелом — зарубежные нефтяные проекты РФ

Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Министерство финансов США откорректировало текст документа, касающегося санкций против России, расширив ограничения, наложенные на российских нефтяников, соответствующий документ выложен 31 октября на сайте ведомства.

Корректировка потребовалась из-за подписанного президентом США Дональдом Трампом 3 августа 2017 года закона о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи.

Суть внесенных Минфином США корректив заключается в расширении списка ограничений для американского бизнеса на сотрудничество с российскими компаниями в нефтегазовой сфере.

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Ранее ограничения касались лишь проектов на территории России, в которых участвуют «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ или «Сургутнефтегаз», теперь же американскому бизнесу запретили участие в проектах российского нефтегазовой промышленности по всему миру (это касается тех проектов, участие России в которых превышает 33%). Оговаривается, это коснется лишь проектов, берущих начало после 29 января 2018 года. Минфин США запретил американским компаниям поставки, экспорт, прямой и непрямой реэскпорт в российские проекты, запрет также касается предоставления технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов с участием российского капитала.

Таким образом, документ существенно ограничивает взаимодействие американского бизнеса с новыми крупными российскими проектами в сфере добычи и переработки нефти и газа. Санкции теперь ударят и по зарубежным планам российских нефтяников.

Однако, в ходе согласования окончательного варианта документа, американские нефтяники все же пролоббировали введение в него пункта о 33% участия российских нефтегазовых гигантов. Это означает, что если российская компания имеет менее 33% участия в новых проектах — то в таких проектах американский бизнес сможет участвовать на законных основаниях.

Ранее ИА REGNUM писало, 27 октября Госдеп опубликовал перечень из 33 российских предприятий и шести разведывательных структур, на сотрудничество с которыми в США наложен запрет.

Следует добавить, что в результате американского запрета на экономическое партнерство с российскими нефтяными компаниями вложения в разведку и освоение новых месторождений резко сократились. Отметим, западные санкции сильно ограничили доступ отечественных предприятий к современным технологиям разведки и освоения нефтяных месторождений. Поиск и разработка новых месторождений нефти затормозились.

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